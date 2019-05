Nagyösszegű közbeszerzésen nyert Mészárosék informatikai cége

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ fővárosi kórházi IT-rendszerek központjainak korszerűsítésére kiírt pályázatán a konzorcium nettó 689 997 476 Ft összértéken tett ajánlatot.A pályázati kiírás műszaki tartalmának megfelelő, és legalacsonyabb értékű ajánlatával a 4iG Nyrt. és konzorciumi partnerei tették a legkedvezőbb ajánlatot az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) informatikai tenderén. A "Kis és nagy szerverek beszerzése az Egészséges Budapest Program" címmel meghirdetett beszállítói pályázaton összesen négy konzorcium indult, közülük három tett érvényes ajánlatot. A nyertes ajánlattevők a telepítendő szerverközpontok hardvereit és szoftvereit, valamint az előírt összes kapcsolódó szolgáltatást 689 997 476 forint + Áfa díjért végzik. A törvényi előírások szerint a szerződéskötésre május 9-én nyílik lehetőség.A konzorcium ajánlati ára tartalmazza a műszaki feltételeknek megfelelő eszközök összeállítására és hivatalos gyártói üzembe helyezésére, dokumentációjára, meglévő struktúrákba történő hardveres integrációjára, tesztelésére, továbbá a 7x24 órás helyszíni garanciális kiszolgálására kiterjedő költségeket is. Az 5 éves garanciában minden szükséges cserealkatrész, eszköz és elvégzett munka, valamint 3 éven keresztül az összes felhasznált szoftver és licenc követése és támogatása a nyertes ajánlatot adó konzorciumot terheli. A kiírás szerint az ÁEEK a későbbiekben határozhatja meg a budapesti fejlesztések pontos helyszíneit.A 4iG Nyrt. menedzsmentjének tervei szerint a társaság az egészségügy mellett a termelő- és szolgáltató ipar, a gyógyszergyártás, és a légiközlekedés területén is jelentősen növelheti informatikai fejlesztésekből és szolgáltatásokból származó bevételeit 2019-ben.A 4iG 13,8 százalékos tulajdonosa az Opus, a Konzumnak 26,7 százalékos tulajdonrésze van az IT-cégben, a szintén Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó KZF Vagyonkezelő 22,6 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezik.Az elmúlt hónapokban a 4iG volt a magyar tőzsde egyik sztárja, a vállalat részvényárfolyama csak idén 171, az elmúlt egy évben pedig 1281 százalékkal került feljebb. Az árfolyamemelkedés annak tudható be, hogy a piaci szereplők várakozása szerint a 4iG a hazai informatikai piac meghatározó szereplőjévé, az informatikai közbeszerzések egyik nagy nyertesévé válik.