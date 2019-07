Nagyot emelkedett a kakaó ára

A magas kakaó árak láthatóan visszafogják keresletet, a European Cocoa Association által ma reggel közzétett adatok alapján a második féléves kakaóőrlés Európában meglepetésre 3,2 százalékkal esett vissza év/év alapon, míg a Bloomberg felmérésében résztvevő piaci szereplők korábban 2 százalékos növekedést vártak.Az utolsó negyedév, amikor év/év alapon csökkent a kakaóőrlés, 2016 végén volt megfigyelhető. A kakaóőrlési marzsokat nyomás alá helyezte a kakaó árak március vége óta tartó meredek emelkedése, ami ennek megfelelően mérsékelte a kakaóőrlési aktivitást.A kakaó árfolyama New Yorkban tizenkét hónapos csúcsra emelkedett július elején, megközelítve a tonnánkénti 2 600 dollárt, míg a londoni kakaó árfolyam ezzel párhuzamosan tonnánként 1 940 fontra emelkedett, ami 2018 májusa óta a legmagasabb értéket jelentette. Azonban az elmúlt napokban Londonban és New Yorkban is jelentős eladói nyomás alá került a kakaó árfolyama, mintha a befektetők egy része ihletet kapott volna.Amennyiben ez a trend más kakaóőrlési régiókban is megerősítésre kerül, abban az esetben a globális kakaópiac kínalati többlete az idei termésévben az International Cocoa Organization (ICCO) által előre jelzettnél nagyobb lehet. Az ICCO legutóbbi, májusi előrejelzésében a robusztusabb keresletet figyelembe véve a 2018/19-es évre 36 000 tonnára módosította le a piaci többletre vonatkozó várakozásait.