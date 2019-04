Minimális, 10 pontos erősödést követően hétfői záróértéke közelében fejezte be a hét második napját a magyar tőzsde, míg a blue chipek a Richter kivételével eséssel zártak. A Richter 2,9 százalékos erősödés után 5695 forinton zárt, miután a JP Morgan 6200 forintról 6410 forintra emelte meg a Richter részvények célárát. Az OTP 1,1 százalékos esés után 13 080 forinton zár, a Mol 0,4 százalékkal került lejjebb, az olajcég papírjai 3286 forinton búcsúztak a hét második napjától, míg a Magyar Telekom 1 százalékos esést követően 463 forinton fejezte be a keddi kereskedést.

Emelkednek az amerikai tőzsdék 2019.04.16 16:35

A keddi piacnyitástól távolodva felfelé kapaszkodnak a tengerentúli tőzsdék, a befektetők a vállalati gyorsjelentésekre figyeltek, a Johnson&Johnson árbevétel és profitsoron is felülteljesítette az elemzői várakozásokat, a társaság részvényei 2,4 százalékkal kerültek ma feljebb. A Bank of America is ma tette közzé beszámolóját, a társaság bevétele nagyjából megfelelt az elemzői várakozásoknak, a 70 centes EPS azonban felülteljesített a piaci szereplők várakozásait. A Bank of America árfolyama 0,2 százalékkal került ma lejjebb. Az amerikai részvényindexek a beérkező gyorsjelenések után felfelé kapaszkodnak, az S&P500 és a Dow egyaránt 0,2 százalékkal került feljebb.