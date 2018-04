Nagyot emelkedhet év végéig az S&P500 egy alapkezelő szerint

A jelentős részvénypiaci volatilitás sem ingatta meg a Wall Street egyik legoptimistább befektetőjét, John Stoltzfus, az Oppenheimer Asset Management vezető stratégája úgy gondolja, hogy a piaci lejtmenet a végnapjait éli, és várakozásai szerint az S&P500 közel 13 százalékot emelkedhet a szerdai záróárához képest.Az Oppenheimer Asset Management szakértője a CNBC-nek adott nyilatkozatában kiemelte, hogy újabb jó évre számít, és az S&P500 érdemben megközelítheti 3000 pontos szintet az év végére. Stoltzfus 2018 elején közzétett várakozásaiban ugyanezt a szintet jelölte meg az S&P500 esetében, és a februári részvénypiaci korrekció mögött meghúzódó befektetői aggodalmak sem csökkentették optimizmusát, Stoltzfus továbbra is úgy véli, átmeneti problémákról van szó.A befektető szerint a piacot várhatóan megnyugtathatja majd egy, a kereskedelmi konfliktus lehetséges rendezésére vonatkozó pozitív jelzés, és a tavalyi adóreform is éreztetheti majd hatásait. Stoltzfus mindemellett a közelgő gyorsjelentési szezonnal kapcsolatban is optimista, a szakértő kiemelte, hogy az elmúlt öt negyedév folyamán bővültek a vállalati profitok és a tendencia szerinte folytatódhat.John Stoltzfus felülsúlyozza az amerikai részvényeket, és úgy véli, hogy az ipari, technológiai és pénzügyi részvények mellett a fogyasztási cikkek papírjai vezetik majd vissza a részvénypiacot a történelmi csúcsaik közelébe.