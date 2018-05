Nagyot emelkedtek szerdán az olajcégek részvényei

Az amerikai elnök kedden bejelentette, hogy az Egyesült Államok felmondja az Iránnal 2015-ben kötött nukleáris egyezményt , továbbá az elnök a legszigorúbb szankciókat helyezte kilátásba Iránnal kapcsolatban. Az iráni szankciók visszaállítása a globális olajkínálat visszaesésével összefüggő félelmek, és a növekvő geopolitikai aggodalmak hatására az olajárat is felfelé hajtotta, a WTI kőolaj jegyzése ismét hordónkénti 70 dollár fölé, mintegy három és fél éves csúcsra emelkedett szerdán.Az olajár emelkedése azonban az olajcégek árfolyamára is kedvező hatást gyakorolt szerdán, az európai olajvállalatok közül a BP részvényei 3,8, a Shell papírjai pedig 3,2 százalékkal kerültek feljebb. A kivételt a Mol részvényei jelentették ma, a hazai olajcég részvényei 1,7 százalékot estek, miután a magyar tőzsde régiós szinten is alulteljesítetett ma.

Mérsékelt emelkedéssel indult a szerdai kereskedés az Egyesült Államokban, azonban az olajár emelkedése a tengerentúli energiaszektor részvényeit is felfelé segítette, az Exxon Mobil és a Chevron részvényei is 2,4 százalékkal kerültek feljebb.