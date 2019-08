Nagyot esett a Richter, érdemes már beszállni?

Nagyot esett a Richter

Az év elején jó volt a hangulat a Richter piacán, a részvény januárban közel egyéves csúcson járt, a részvény ezt követően lefordult, majd a következő hónapokban trendszerű esés következett. Május végétől augusztus elejéig egy jól körül határolható sávban oldalazott az árfolyam, majd a sáv alját jelentő 5 000 forintos támasz letörése után az elmúlt napokban begyorsult az esés és a Richter rövid távon túladottá vált. A jelentős csütörtöki esés után az árfolyam pénteken felpattant, megnéztük, hogy érdemes lehet-e már beszállni.

Sok rossz hír érkezett az elmúlt egy év során

Botrány az Esmyaval: a Richter készítményével, az Esmyával kezelt betegeknél néhány esetben akut májgyulladást fedeztek fel, amelyet követően a készítmény értékesítését átmenetileg felfüggesztették. A vizsgálat lezárulása után az Esmya korlátozásokkal a piacon maradhatott, az újraindult forgalmazás után a készítmény eladásai azonban a vártnál lassabban futhattak fel, ezért a menedzsment az Esmya idei értékesítésére vonatkozó várakozásait 35 millió euróról 25 millió euróra vágta vissza.

Problémák a Richter romániai nagykereskedelmi cégénél: a Richter nagykereskedelmi leányvállalatának működési engedélyét tavaly júniusban függesztették fel, miután a romániai hatóság indoklása szerint a cég megsértette a Good Distribution Practice előírásait. A Richter romániai leánycége, a Pharmafarm tavaly szeptemberben visszakapta működési engedélyét, a Richter szerint a felfüggesztés okozta bevételkiesés éves szinten 40 millió euró lehetett.

Gondot okozott a szerializáció: 2019. februárjában lépett életbe a szerializációról szóló uniós rendelet, amely előírja, hogy minden újonnan gyártott vényköteles gyógyszert biztonsági elemekkel kell ellátni, mindez komoly problémát okozott a Richternek, miután a gyógyszer-szerializáció okozta kapacitásvesztés következtében a Richter nem tudott annyit gyártani, mint amennyit szeretett volna.

Csökkentette kitettségét a BlackRock: a Richter szerdán jelentette be, hogy a BlackRocknak a Richterben fennálló teljes befolyása 5 százalék alá csökkent, és úgy tudjuk, hogy az elmúlt napok folyamán a BlackRock folyamatosan csökkenthette a Richter kitettségét. Mindemellett az sem kizárható, hogy a MSCI átsúlyozás felé közeledve más piaci szereplő mérsékelte Richter-kitettségét.

A technikai kép is negatívra fordult: a Richter az elmúlt hónapok során az 5 000 és 5 300 forintos tartományban oldalazott, az árfolyam ebből a sávból augusztus elején lefelé tört ki, majd az esés ezen a héten ezt követően gyorsult be igazán.

Érdemes már beszállni?

Az elmúlt egy év folyamán több rossz hír is érkezett a Richtertől:A Richter május végétől augusztus elejéig egy viszonylag jól körül határolható zónában oldalazott, 5 300 forint és 5 000 forint között, majd augusztus elején a Richter lefelé tört ki a sávból. Az árfolyam ezt követően a 4 800 forintos szint alá került, ami több éves időtávon vizsgálva többször szolgált támaszként és ellenállásként is. A 4 800 forintos szint alá kerülve az esés begyorsult, a jelentős csütörtöki esés után a Richter rövid távon túladottá vált, majd a túladott részvény pénteken felpattant.Túl sok technikai érv nem szól a Richter emelkedése mellett, rövid távon azonban a túladottság hozhat vevőket és felpattanhat az árfolyam, és újra célba veheti az 5 000 forintos szintet. A napi grafikonon akkor válna pozitívabbá a kép, ha újra áttörné az árfolyam az 5000 forintos szintet, ebben az esetben akár az 5 300 forint környékén húzódó sávtető is elérhető. Amennyiben folytatódik az esés, akkor a tavaly júliusi, 4 468 forintos lokális mélypontot érdemes figyelni.

Távolabbról nézve azonban egyértelműen negatív a technikai kép, a Richter havi grafikonját megvizsgálva a továbbiakban inkább a folytatódó esés tűnik a valószínűbb forgatókönyvnek és egy (vagy több) kedvező hír hatására több száz forintot kellene emelkednie az árfolyamnak ahhoz, hogy a Richter technikai képe hosszú távon kedvezőbbé váljon.