Nagyot esett a Richter árfolyama 2019.08.22 16:16

A Richter részvényei május végétől augusztus elejéig nagyjából az 5300 és az 5 000 forintos tartományban oldalaztak, a sáv alját korábban többször is tesztelte az árfolyam, először júniusban, majd július közepén a Richter többször is benézett az 5 000 forintos szint alá, azonban a gyógyszergyártó papírjai ezután ismét a visszakapaszkodtak a korábbi hónapok kereskedési sávjába. Augusztus elején az árfolyam letörte az 5 000 forintos szintet, majd az esés ezt követően tovább folytatódott. A Richter csütörtöki kereskedés végéhez közeledve nagyot esett, a gyógyszergyártó papírjai 2,9 százalékkal kerültek lejjebb. A Richter ezzel a 4 800 forintos szint alá került, ami az elmúlt években többször jelentett már támaszt és ellenállást is a részvény számára. Bár a Richter ezzel rövid távon túladottá vált, amennyiben nem sikerült a későbbieben a 4 800 forintos szint fölé visszakapaszkodnia, a részvény ezt követően 2018. júliusának 4 468 forintos mélypontja felé vehetné az irányt. A Richter 1,37 milliárd forintos forgalom mellett esik, ami 10,6 százalékkal alacsonyabb a részvény idei, átlagos forgalmával összehasonlítva.