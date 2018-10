Nagyot emelkedett a Konzum árfolyama 2018.10.08 12:42

Nem javul a hangulat az európai tőzsdéken, a hétfői kereskedés második felére ráfordulva a régiós részvényindexek is esnek, a prágai tőzsde 0,7, a bécsi börze 1,1, míg a lengyel WIG 1,2 százalékkal került lejjebb. A hazai részvényindex 4 milliárd forintos forgalom mellett 12 ponttal került feljebb, míg a blue chipek közül továbbra is csak az OTP képes emelkedni, a bankpapír árfolyama 0,5 százalékkal került lejjebb. A Mol mindemellett 0,2, a Richter árfolyama 0,3 százalékkal került lejjebb, míg a Magyar Telekom árfolyama 0,9 százalékkal került lejjebb, a telekomcég árfolyama ezzel ismét távolodni kezdett a 400 forintos szinttől.

Bár a blue chipek az OTP kivételével lefelé csorognak, a 4iG részvényei továbbra is szárnyalnak, míg a Konzum papírjai is nagyot emelkedtek a hétfői kereskedés első felében, a társaság papírjai 10,5 százalékkal kerültek ma feljebb, a Konzum egészen 3170 forintig emelkedett. A Konzum emelkedését a társaság növekedési tervei mellett a közelgő részvény felaprózással kapcsolatos várakozások is segíthetik, mivel a részvényfelaprózás általában a likviditás javulását és a forgalom bővülését vonhatja maga után.