Nagyot esik a Henkel

A második negyedéves árbevétel 5,121 milliárd euró lett, mely 0,4%-kal maradt alul az elemzői várakozásoktól. Az egy részvényre jutó eredmény 1,43 euró lett, az elemzők viszont 1,45 euróra számítottak. Azonban ami a legjobban fájhat a befektetőknek, hogy a 2019-es éves bevételnövekedést 0-2%-ra módosította a menedzsment a korábbi 2-4%-ról. Ennek egyik oka, hogy az ipari kereslettől nem számít javulásra a vállalat, a gyengélkedő autóipart a Henkel is megérezte.

A szépségápolási részleg is csalódást keltő teljesítményt produkált, nemcsak a ragasztószereket gyártó üzletág, mely utóbbira a gyengébb ipari aktivitás miatt számítani lehetett. A ragasztószereket gyártó üzletág bevétele éves alapon 1,2%-ot esett, mely a bevétel majdnem felét adja. A szépségápolási termékeket gyártó részleg pedig 2,4%-kal gyengébb bevételszámokat produkált éves alapon, elsősorban a nem túl acélos nyugat-európai, észak-amerikai kereslet következtében.Többek között a Schwarkopf sampont és a Persil mosószert is gyártó vállalat egy részvényre jutó nyeresége 9,5%-kal esett éves alapon.A vállalat alulteljesítést mutat a főbb versenytársaihoz képest, mint a Procter & Gamble, és az Unilever. Azonban a menedzsment már 2019 januárjában figyelmeztette a befektetőket, hogy a márkaépítés és a digitalizálódásba való beruázások növekedése miatt 2019-ben csökkenő nyereség várható.2019-re a ragasztószer üzletágtól -1% és 1%-os növekedést vár a menedzsment, a szépségápolási divíziótol pedig 0 és 2% közötti csökkenést. Egyedül a mosószer szegmensbe prognosztizál 2%-tól 4%-ig terjedő növekedést a társaság. Mindezek következtében az egy részvényre jutó nyereség 5-9% között mérséklődhet idén, a tavalyi értékhez képest.Jelenleg 4%-ot estek a Henkel papírjai, azonban jártak ma már már 84 euró alatt is, mely több mint 8%-os esésnek felelt meg.