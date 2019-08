Nagyot fordult a világ a magyar tőzsde nagyágyúival - Mi áll a háttérben?

Az év első felében nagyot emelkedett a magyar tőzsde, a BUX január elejétől április végéig 11,3 százalékot erősödött, majd a hazai részvényindex a nemzetközi hangulat romlásával párhuzamosan az áprilisi, történelmi csúcsáról lefordult, és az index május végéig közel 10 százalékot esett. A BUX ezután többször is emelkedéssel próbálkozott meg, azonban az áprilisi csúcs közelébe már nem sikerült visszakapaszkodnia. Az elmúlt hetekben az árfolyam ismét lefordult, a BUX ezzel az idei árfolyamemelkedést szinte teljesen le is dolgozta.

OTP

Az, hogy a BUX idén már mínuszos, nem az OTP-nek tudható be, hiszen a magyar bankpapír árfolyama idén még mindig 8 százalék pluszban áll. A bankcsoport könyveiben egymás után jelennek meg az elmúlt hónapokban megvásárolt régiós pénzintézetek számai, legutóbb például a bolgár Expressbank és az albán SocGen számai is, de organikusan is szépen nő az OTP, ennek tudható be, hogy az idei második negyedévben rekordprofitot, 105 milliárd forintot ért el a bank. Persze az elmúlt hetekben, a kereskedelmi háborús félelmek erősödésével az OTP is esett, a 12 800 forint körüli szint többször megállította az árfolyam emelkedését, jelenleg már több mint 7 százalékkal áll az árfolyam a 13 250 forintos mindenkori csúcs alatt.

Mol

A Mol idén már 7 százalékot esett, ezzel alulteljesítő a BUX index kosarában. Tette ezt annak ellenére, hogy várakozásokat felülmúló második negyedéves gyorsjelentést publikált. A globális lassulási és kereskedelmi háborús aggodalmak a Mol ciklikus jellege miatt nem segítettek az olajtársaságnak. Az olaj ára idén közel 10 százalékot emelkedett, mely pozitív hatást gyakorol a kutatás-termelés divízió eredményére, azonban a szűkülő Brent-Ural különbözet nyomás alá helyezte a finomítás üzletág eredményét. A fogyasztói szolgáltatások szegmens kifejezetten jól teljesít a magyar és régiós gazdaságok kedvező növekedési tendenciáit kihasználva. A rendkívüli osztalékot is fizető Mol az árfolyamhoz viszonyítva közel 5 százaléknyi pénzt juttatott vissza részvényeseinek, mely azért már jócskán tompítja az idei lejtmenetet. Az utóbbi napokban gyorsult be az árfolyam esése, miután a 2940 forintos fontos támasz letörésre került.

Richter

A hazai blue chipek közül a Richter esett a legnagyobbat idén, a gyógyszergyártó árfolyama idén közel 13 százalékkal került lejjebb. A Richter számára nem is indult rosszul az év, a gyógyszergyártó részvényei januárban 6 020 forintnál új lokális csúcsra emelkedtek, majd az árfolyam lefordult, és az elkövetkező hónapok folyamán trendszerű esés következett. A Richter számára az elmúlt év akadályai és botrányai után az idei év új problémákat hozott, a 2019. februárjában életbe lépő, az uniós szerializációs rendelet komoly nehézséget okozott a társaságnak, miután a gyógyszer-szerializáció okozta kapacitásvesztés következtében a Richter nem tudott annyit gyártani, mint amennyit szeretett volna. A szerializációval kapcsolatos problémák felszínre kerülése után az árfolyam nagyot esett májusban, a részvény ezt követően hónapokon keresztül oldalazott, majd az elmúlt hetekben folytatódott a lejtmenet, a január végi csúcsáról a Richter 21 százalékot esett.

Magyar Telekom

A Magyar Telekom is lefelé húzza a BUX-ot idén, közel 4 százalék mínuszban áll az árfolyam, amit azért nagyrészt a részvényenként 25 forint osztalék kiesése magyaráz, ha azt kivennénk a képből, akkor idén még mindig pluszos lenne a Telekom. A vállalatnak egyébként kifejezetten jól megy, a magyar és az észak-macedón operációban is nőnek a bevételek, az alapfolyamatok kifejezetten jól néznek ki. A nagy sztori a Telekomban még a T-Systems eladása volt, a vállalat és a 4iG előzetes megállapodást kötött erről, igaz, a sztori érdemben nem mozgatta meg a Telekom árfolyamát.