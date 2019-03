Nagyot nőtt a Xiaomi profitja a negyedik negyedévben

Felemásan sikerült a Xiaomi negyedik negyedéve, a kínai mobilgyártó bevétele 26,5 százalékkal 44,4 milliárd jüanra (6,6 milliárd dollár) emelkedett, a Reuters elemzői konszenzusa azonban ennél is jobb, 47,4 milliárd jüanos bevételt várt. A profit ezzel szemben 236,7 százalékkal 1,8 milliárd jüanra (276,41 millió dollár) emelkedett a negyedik negyedévben, a korábbi év hasonló időszakával összehasonlítva.Bár a kínai okostelefon piac lassult, a társaság fokozatosan növelte jelenlétét Indiában és Európában is, érdemben ellensúlyozva ezzel a hazai piacának lassulását, a Xiaomi Indiába 59,6 százalékkal növelte szállításait tavaly, míg Nyugat-Európa esetében 415,2 százalékkal bővülést ért el a cég tavaly. A Xiaomi pénzügyi vezetője kiemelte, hogy a negyedik negyedévben a társaság bevételeinek 40 százaléka származott Kínán kívülről és a cég 2019-ben új piacok felé tervez majd nyitni.A társaság átalakította az okostelefon kínálatát is, megteremtve a lehetőségét a drágább, magasabb profitmarzssal rendelkező készülékek értékesítése előtt. Kínában a Xiaomi által kínált okostelefonok átlagos eladási ára 17 százalékkal emelkedtek tavaly, míg a társaság nemzetközi piacai esetében az átlagos eladási ár 9,7 százalékkal nőtt.A Xiaomi tavalyi bevételének 65,1 százaléka származott okostelefonok értékesítéséből, míg az otthoni okoseszközök és internetes szolgáltatások együttesen a cég bevételeinek 34,2 százalékát adták. A társaság mindemellett az 5G-képes eszközök bevezetésével kapcsolatban komoly lehetőségeket lát, ezért a cég a következő öt év során tízmilliárd jüant tervez befektetni a mesterséges intelligencia kiaknázásába.A Xiaomi részvényei 2,5 százalékkal kerültek feljebb kedden a hongkongi tőzsdén, a társaság negyedik negyedéves gyorsjelentése előtt.