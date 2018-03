Nagyot nőtt tavaly az Opus

A működési bevétel 15,8 milliárd forintról 46,4 milliárd forintra hízott.

Az EBITDA -24 millió forintról 7,9 milliárd forintos pluszba fordult át.

A 2016-os 931 millió forintos adózott veszteség 2017-re 5,97 milliárd forintos nyereségbe váltott.

A teljes átfogó jövedelem 5,986 milliárd forintra nőtt.

A társaság a 2018-as pénzügyi évnek stabil mérleggel, valamint kiváló organikus és akvizíciós növekedési kilátásokkal vág neki

Közzétette a 2017-es IFRS szerinti, konszolidált, nem auditált előzetes jelentését a Mészáros Lőrinc többségi tulajdonában álló Opus Global Nyrt., amely tevékenységi körébe médiatevékenység, energia- és nehézipar, agrár- és feldolgozóipar, építőipar, valamint ingatlankezelés tartozott. A konszolidációs körbe az Opus 28 érdekeltségét vonta be - fogalmazott közleményében az Opus, mely a BÉT-en megjelentette 2017-es előzetes számait, hasonlóan a Konzumhoz.A társaság azzal kezdi az előzetes beszámolót, hogy a 2017-es év óriási változásokat hozott a tőzsdén jegyzett cég életében. A cég által növekedési pályának nevezett időszak 2017-es legfontosabb számai:"Az Opus menedzsmentje úgy látja, hogy az elmúlt egy évben tapasztalt befektetői bizalom hűen tükrözi a társaság jelenlegi fundamentumait és az előttünk álló növekedési potenciált. A társaság tavaly bekerült a CECE-kosárba és a BÉT Prémium Kategóriájának is tagja lett" - fogalmaz a tájékoztatásban a társaság igazgatósága.- vetítik előre. "A 2018. februárban bejelentett és jelenlegi is zajló alaptőkeemelések hatására az Opus-csoport további jelentős fundamentumokkal fog gyarapodni, aminek eredményeképpen a saját tőkéje várhatóan további 110-120 milliárd forinttal fog nőni" - teszik hozzá.

A Konzumnál is volt látványos növekedés

Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó másik cégcsoport, a Konzum szintén szerdán, a piacok zárását követően tette közzé tavalyi számait. Ezek szerint 16,8 milliárd forintos árbevétellel és 10 milliárd forintos nettó eredménnyel zárta a 2017-es üzleti évet. A teljes átfogó jövedelem 19,649 milliárd forintot ért el. Ebből az árfolyamváltozás hatása 9,3 milliárd forintot tesz ki, ami a Konzum Management Kft. által birtokolt Opus Global törzsrészvények árfolyamának változásával függ össze.