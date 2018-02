Nap- és szélenergia: lendületből meglehet a 2030-as cél Európának

"Hihetetlen" fejlődést mutat a megújuló energiaforrások európai felhasználása; amennyiben a jelenlegi tempóban folytatódik a szél- és naperőművek, valamint egyéb megújuló energiaforrásra alapuló termelő kapacitások telepítése, úgy 2030-ra az Európában előállított áram felét megújulókból termelhetik meg - prognosztizálta a Sandbag és az Agora Energiewende közös tanulmányában (Az európai villamos energia szektor 2017-ben). A tanulmány azonban figyelmeztet, ehhez minden országnak csatlakoznia kell az energiaátmenet folyamatához: az elmúlt három év telepítéseinek több mint fele ugyanis az Egyesült Királyságban és Németországban valósult meg, vagyis a kontinens jelentős egyenlőtlenségeket mutat e tekintetben.Amíg 2010-ben szénből még több mint kétszer annyi áramot állítottak elő Európában, mint szél- és napenergiából, valamint biomasszából, addig tavaly a megújuló alapú termelés már a teljes áramtermelés 20,9 százalékát fedezte, meghaladva a szénalapú termelést. A megújulók részaránya 2010 óta évente átlag 1,7 százalékponttal emelkedett.

Erős évek előtt a szélenergia

2017 a szélenergia számára is rekordév volt Európában, amikor is összesen 3148 MW offshore kapacitást installáltak és kötöttek a hálózatra, ami 4 százalékkal haladja meg a 2015-ös korábbi rekordot, és mintegy kétszerese a 2016-ban telepített kapacitásnak. A WindEurope szélenergia iparági szervezet Euractiv által ismertetett előrejelzése szerint 2017 után a következő két év is rekordot fog hozni az újonnan telepített szélerőművi kapacitások tekintetében, elsősorban a nagy brit, német és belgiumi projekteknek köszönhetően. A 2020 utáni évek kilátásai azonban egyelőre kevésbé világosak, mivel 2020-ban lejár a tagállamok által a megújuló energiaforrások növelésére vállalt célok teljesítésének első szakasza, a 2020-2030-as periódusra vonatkozó tárgyalások pedig még tartanak.