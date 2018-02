Napenergiaboom Magyarországon: most jöhet csak a java

2018 januárjában azonban már újabb 86 METÁR kérelem futott be, ami jelzi, hogy a megújuló kiserőművekre irányuló bővítési kedv az új támogatási rendszerben is kitarthat.

Mindezek alapján, az elkövetkező hónapokban továbbra is az engedéllyel és jogosultsággal rendelkező projektek intenzív adásvételére lehet számítani - tette hozzá Mező Csaba, a Deloitte energiaszektorának vezetője.

A kérelmek 2017-es visszaesésének oka az, hogy csak a 2016 vége előtt benyújtott kérelmek esetében volt arra lehetőség, hogy a MEKH a tervezett nagy kapacitású naperőmű által termelt áram értékesítését biztosító kötelező átvételi jogosultságot adjon. A még 2016-ban benyújtott, naperőmű létesítésére és kötelező átvételre vonatkozó engedélykérelmek többsége jelentős terjedelmű és időtartamú hiánypótláson ment keresztül, és a MEKH csak az elmúlt hónapokban adta ki a kért engedélyek és jogosultságok legnagyobb részét; néhány eljárás pedig még mindig nem zárult le.Mindez a Deloitte szerint tovább fogja fokozni a hazai naperőmű 'boom'-ot, melynek hatásaként 2018. év végére akár több száz megawattra is megnőhet a hazai napelemes beépített kapacitás.Bár az engedélyek megszerzése is jelentős szakértelmet és befektetést igényelt, az engedélyt és KÁT-jogosultságot kapott projektek számára a munka jelentős része és a támogatás készpénzre váltása csak most kezdődik. A kivitelezéshez az iparágban jártas fővállalkozót kell találni egy munkaerő- és géphiánnyal küzdő piacon. A fotovoltaikus panelek gyártói és szállítói alig bírják kielégíteni a megnövekedett európai keresletet és gyakran csak azonnali fizetés mellett szállítanak, így a befektetőknek a finanszírozásról is gondoskodniuk kell.Mindeközben nagy a nyomás fejlesztőkön és befektetőkön egyaránt, mivel a még KÁT rendszerben támogatást nyert projekt éven túli csúszása a megítélt kötelező átvételi mennyiség 10%-os csökkenésével, két éven túl pedig a jogosultság teljes elvesztésével jár. További nehézség, hogy az engedélyben jóváhagyott telephely módosítására sincsen már lehetőség, így az, aki az eredetileg elképzelt és az engedélyben szereplő helyszínen mégsem tudja a szükséges ingatlant a finanszírozóknak megfelelő módon biztosítani, fejlesztési tervei átgondolására kényszerülhet - mondta dr. Várszeghi Balázs, a Deloitte Legal ügyvédje.Míg az engedélyezett nagy kapacitású naperőművek egy részénél a projekt már a megvalósítás szakaszába lépett, jelentős részüknél még mindig hiányzik a megfelelő befektető és szakmai háttér.2016-os év végi állapot alapján Magyarország energiamixében a napelemes villamosenergia-termelés a hasonló természeti adottságokkal rendelkező országokhoz képest alacsonyabb szinten van, ez alapján a kapacitás megduplázódása esetén érhetnénk el a régiós átlagot.