Ne áltassuk magunkat: olyan háború zajlik a színfalak mögött, ami nagyon könnyen eldurvulhat

Ez már egy technológiai hidegháború

Ha valami konfliktusba kerülünk velük és olyan infrastruktúrát használunk, amit Kína épített, akkor elméletileg megtehetnék, hogy megnyomnak egy gombot és lekapcsolnak mindet

Furcsa kettősség jellemzi az Egyesült Államok és Kína kapcsolatát. Miközben érkeznek a biztató jelek a kereskedelmi tárgyalásokról és a hétvégi hírek szerint olyan megállapodás körvonalazódik, aminek során minden vámot eltörölnének, a két óriáshatalom technológiai fölényért folytatott küzdelme nem csillapodik és látszólag semmilyen eszköztől nem riadnak vissza, legyen szó letartóztatásokról, vagy egész országok beperléséről. Miközben a Fehér Ház Pekinggel tárgyal a kereskedelmi ügyekről, fontolgatja azt is, hogy kitiltja a kínai (főleg a Huaweihez köthető) távközlési eszközöket az országból. És szövetségeseit is erre buzdítja.Ez avalószínűleg nem fog gyorsan megoldódni és nem is újkeletű dolog. Az Egyesült Államok már évek óta hangoztatja, hogy aggódik a kínai hálózati eszközök biztonsága miatt, szerinte a lakosság és a vállalatok potenciális kémkedésnek és a szellemi termékek ellopásának vannak kitéve. Még ha a kereskedelmi kérdésekben megállapodás is születik, az ezeket az ellenérzéseket nem fogja megszüntetni. Már csak azért sem, mert túl sok információs- és kommunikációs technológiai beszállítói hálózat összpontosul Kínában.- véli az Eurasia Group tanácsadócég technológiai szakértője.Már kaptunk ízelítőt abból, hogy mi történik, amikor az Egyesült Államok komolyan csapást akar mérni. Amerika tavaly átmenetileg letiltotta, hogy amerikai cégek a kínai ZTE számára exportáljanak. A kínai vállalat így nem kapta meg a kulcsfontosságú alkatrészeit, le kellett állnia a gyártással és a részvényeinek árfolyama 40 százalékkal zuhant.

A világ technológiai nagyhatalma akar lenni Kína

Költséges háború ez

Nem csak a kínai vállalat szenvedte meg az intézkedést, voltak tovább gyűrűző hatások, például a ZTE egyik amerikai beszállítója, az Acacia Communications árfolyama 35 százalékot zuhant a tiltás bejelentését követő napon.És a sornak itt nincs vége, még számos vállalat áldozatul eshet az amerikai-kínai ellentétnek a jövőben: a Flex, a Broadcom, a Qualcomm, a Micron Technology, az Intel és a Qorvo mind több tízmillió dollárnyi terméket adott el a Huawei-nek 2017-ben. Ezekről mind le kellene mondaniuk, ha például egy amerikai exporttilalom életbe lépne. Úgy, hogy a ciklikus lassulás miatt már most sem túl rózsásak a kilátások a szektorban.Kína már nem az az olcsó "gyár", ami régen volt. Az állam hatalmas erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a kínai cégek versenyképesek legyenek a nagy nemzetközi technológiai vállalatokkal. Kína világhatalmi terveiben központi szerepe van a technológiai fejlődésnek, ami messze túlmutat a kereskedelmi egyezményeken. Vezető akar lenni a mesterséges intelligenciában, az önvezető autózásban és mindenben, ami innováció.Nyugat-Európa pedig közben két tűz közé került, hiszen egyrészt Trump arra kéri az amerikai szövetségeseket, hogy ne adjanak teret a Huaweinek, másrészt az európai távközlési szolgáltatók évek óta Huawei-eszközöket vásárolnak. A hírek szerint az Egyesült Királyság és Németország is fontolgat valamilyen fokú tilalmat az 5G-hálózatok kiépítése során, de elképzelhető, hogy nem olyan könnyű szívvel hozzák meg ezt a döntést az olcsó, versenyképes kínai eszközökről.A Huawei mára igazi nagyszereplővé nőtte ki magát a távközlési piacon, míg 2008-ban mindössze 18 milliárd dolláros bevétele volt, tavaly már 109 milliárd dolláros bevételt könyvelt el. Kínában a legnagyobb okostelefon-gyártó az értékesítések volumenét tekintve és már globálisan is lenyomta az Apple-t. És nem csak telefonokat árul, de a hálózati eszközök terén is globális nagyszereplő.A helyzet iróniája, hogy az amerikai kormányzat úgy támadja a kínai cégeket, hogy közben az amerikai cégek számára egyre nagyobb piacot jelent az 1,4 milliárd kínai fogyasztó, amire azért szükségük van a növekedéshez. A kínai vásárlók elmaradozásának hiánya fájdalmas lehet, ahogy azt például az Apple is megtapasztalhatta már. A kínai fogyasztókat a helyi gyártók termékeinek vásárlására ösztönzi az állam, ami az olyan rövid termékéletciklusú termékeknél, mint például az okostelefon, gyorsan, látványos hatásokat okoz. Az Apple már idén januárban kénytelen volt az elmúlt 20 év első warningját közzétenni és a bevételek csökkenéséről számolt be, aminek fő oka Kína volt.

Nem csak az értékesítések, az együttműködési lehetőségek is romlanak, a felvásárlás és fúziós aktivitás megszenvedheti az amerikai-kínai ellentéteket. Tavaly a Trump-kormányzat az útját állta a Broadcom és a Qualcomm egyesülésének, a kínai összeköttetések miatt, később a Qualcomm pedig magától elállt az NXP Semiconductors felvásárlásától, miután a kínai hatóságok vizsgálgatni kezdték a tranzakciót. A Qualcomm éves jelentésében arra figyelmeztet, hogy a jövőbeli akvizíciók nehézkesebbek, bonyolultabbak és drágábbak lehetnek.A tőkeberuházásokon is nagyon látszik a kínai-amerikai ellentét, tavaly már csak kevesebb mint 5 milliárd dollárt tettek ki a kínai beruházások az Egyesült Államokba, míg 2016-ban még 46 milliárd dollár felett volt.Költséges ez a háború, a vállalatok ugyanis kénytelenek más országokat keresni a gyáraiknak Kína helyett. A legnagyobb veszély azonban az, hogy Amerika és Kína annyira védi a saját érdekeit, hogy az az egész globális technológiai ökoszisztémára hatással lehet és visszaveti az innovációt. Az elemzők modelljeikben még nem számolnak az innováció hiányával, de ez nem jelenti azt, hogy a befektetők ezt a kockázatot ignorálhatják, hiszen a jövőbeli bevételekre és marzsokra is hatással lehet.Vegyük a Huawei példáját. Ha hasonló exporttilalommal sújtanák tartósan, mint a ZTE-t, azt valószínűleg nem élné túl a vállalat. A cég összeomlását az amerikai kormányzat úgy élné meg, mint egy "hidegháborús győzelmet", de a hatásai kétségkívül végiggyűrűznének az egész világgazdaságon. A Huawei bevétele a hatszorosa a ZTE-hez képest és a világ 170 országában használják a termékeit, beláthatatlan hatásai lennének.