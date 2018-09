Kivárás az amerikai tőzsdéken 2018.09.10 17:05

Az S&P 500 és a Nasdaq is mérsékelten emelkedik a hét első kereskedési napján, ami részben ugyanannak tudható be, ugyanis a technológiai részvények ma felfelé kapaszkodnak, miután a múlt héten nagyot estek, de az S&P 500 emelkedésében az is benne van, hogy a nagy iparvállalatok papírjai is felfelé vették az irányt. A tech szektor múlt heti alulteljesítésének az volt az oka, hogy a befektetők a mostaninál szigorúbb szabályozói környezetre számítanak, az pedig ronthatná a cégek profitabilitását.