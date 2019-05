Négyszerezte adózott eredményét a Masterplast az első negyedévben

A bevétel

Jellemzően pozitív iparági környezetben működött a Masterplast az első negyedévben, a bevétele 19 százalékkal nőtt. A cég legnagyobb súlyú piacán, Magyarországon nagyon erős negyedévet zárt az építőipar, ahol a keresletet jórészt a tavalyi évről áthúzódó beruházások befejezései erősítették. A még futó EU-s energetikai hatékonyság javító pályázatok és az állami otthonteremtési program következtében megnövekedett társasház-építések voltak a mozgatórugók, de a kedvező időjárási viszonyok is nagymértékben pozitív hatással voltak a keresletre. A lakásépítési piac fő növekedési területei a fővárosi beruházások, ahol az első negyedévben másfélszeresére nőtt az épített lakások száma. Kedvezőtlen tendencia viszont, hogy az építőipar teljesítményére továbbra is nagymértékben rányomta a bélyegét a munkaerőhiány, ami mára már nem csak ágazati, hanem országos probléma lett. Ilyen környezetben a magyar piacon 28 százalékos bevételnövekedést ért el a Masterplast az egy évvel korábbi szinthez képest.

A külföldi piacok közül Ukrajna teljesített a legerősebben a bevételnövekedés tekintetében, 30 százalékkal ugrott meg a bevétel, itt szintén jelentősen nőttek az építési munkálatok az időszakban. Horvátországban, Lengyelországban és Szlovákiában szintén kétszámjegyű volt a dinamika (11, 10, illetve 20 százalékos volt a bevételnövekedés) és a többi régióban is emelkedtek a bevételek annak ellenére, hogy Romániában az építőipar gyengébb képet mutatott az időjárási körülmények és az ingatlanárak növekedése miatt megcsappanó kereslet következtében.

Az egyes termékek közül a homlokzati hőszigetelő rendszerek adják a bevétel legnagyobb részét, a termék forgalma 32 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbi szintről. Az árbevétel értékbeli bővüléséhez hozzájárult az üvegszövet és expandált polisztirol (EPS) értékesítés növekedése. Minden termékszegmensben nőtt a bevétel, kivéve az ipari alkalmazásokat, ahol 8 százalékkal csökkent a forgalom, miután a nem stratégiai alapanyagkereskedelem bevétele stagnált, a csomagolóipari termékek forgalma pedig visszaesett.

Az eredmények

Az elmúlt években több millió eurós beruházás keretében felfejlesztett szabadkai üzemben tovább javult a termelési hatékonyság, ami pozitív hatással volt az egész vállalatcsoport eredményességére. A nagyobb árbevételnek, valamint hatékonyabb termelésnek és működésnek köszönhetően a Masterplast üzemi eredménye az első negyedévben megközelítette a 400 ezer eurót, ami éves összevetésben közel 50 százalékos bővülést jelentett.

A béremeléseknek és létszámnövekedésnek tulajdoníthatóan emelkedtek a személyi költségek, valamint a gyártó beruházásokhoz kapcsolódóan magasabb volt az amortizáció, ugyanakkor csökkentek az egyéb ráfordítások. EBITDA-szinten 28 százalékos növekedést ért el a cég év/év alapon, ami 4,2 százalékos EBITDA-hányadnak felel meg, ez 30 bázispontos javulást jelent az egy évvel korábbi szintről.

A társaság számára kedvező devizaárfolyam-változásoknak köszönhetően jelentős javulást ért el a Masterplast a pénzügyi eredmény soron, az egy évvel korábbi -215 ezer eurós eredmény helyett most -80 ezer euró lett a pénzügyi eredmény. A csoport többségében euróban és dollárban szerzi be termékei jelentős részét, melyeket helyi devizában értékesít, ezért a helyi devizák árfolyammozgása jelentősen befolyásolja a csoport pénzügyi eredményét. A kedvező devizahatásoknak (ukrán hrivnya erősödése) tulajdoníthatóan a pénzügyi műveletek egyéb eredményeként 60 ezer euró nyereség került elszámolásra 2019. első negyedévben, a bázisidőszak 110 ezer euró veszteségével szemben, melyet akkor (az időközben értékesített) orosz leányvállalat pénzügyi eredménye is rontott.A bevételnövekedésnek, a profitráták javulásának és a javuló pénzügyi eredménynek köszönhetően az adózás előtti eredmény az ötszörösére emelkedett 2018 első negyedévéhez képest. Az adózott eredmény pedig 238 ezer euró lett, ami több mint a négyszerese a bázisidőszaki 54 ezer eurós értéknek.

A jövő

Az elmúlt években megvalósított beruházások kapacitásbővítései jó alapot biztosítanak a bővülő piaci lehetőségek kihasználásához. A folyamatosan növekvő forgalom, a javuló gyártási és működési hatékonyság támogatja az eredménytermelő képességünk fokozását is. A második negyedévben is alapjában véve pozitív iparági környezetet és további növekedést várok. Bár az év végével lezáruló áfakedvezmény visszavonása hatással lesz az új beruházások indítására, a tavalyi évről áthúzódó projektek befejezései, valamint a nyáron induló kibővített CSOK sok lehetőséget hozhat számunkra.

A kilátásokkal kapcsolatban Tibor Dávid, a Masterplast elnöke elmondta, hogyA társaság menedzsmentje a következő időszakban az árbevétel növekedését is meghaladó mértékű bővülést vár az adózott eredmény vonatkozásában, aminek köszönhetően a következő években folyamatosan emelkedő összegű osztalék kifizetését tervezik. A tavalyi év után 34 forintos osztalék kifizetésére kerül sor, amit a közgyűlés is jóváhagyott, ez a szerda záróárral számolva 4,7 százalékos osztalékhozamnak felel meg, ami magasnak számít a BUX-részvények között.

Árfolyam

A Masterplast árfolyama jól teljesített idén, 10 százalékkal értékelődtek fel a részvények az év vége óta, amivel felülteljesítőnek számít a magyar piacon, a BUX index ugyanezen az időtávon 3 százalékkal araszolt felfelé.