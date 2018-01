Mínuszban zárt a BUX 2018.01.30 17:05 1,4 százalékos csökkenéssel zárt a BUX az átlagosnál magasabb, 11 milliárd forintos forgalom mellett. A Mol 2,1 az OTP 1,4, a Richter 0,7, a Magyar Telekom 0,1 százalékos csökkenéssel zárt. A Rába papírjait is mínuszba rántották a nap végére: 4 százalékos csökkenéssel fejezte be a napot a papír.

2 százalékos mínszban az OTP 2018.01.30 16:18 Eséssel nyitottak az amerikai tőzsdék, a Dow index 8 hónapja nem látott csökkenéssel kezdett, 330 pontos mínuszban áll a tegnapi záróértékéhez képest. Mind a három irányadó amerikai index 1 százalékot esett eddig. A magyar piacon is egyre nagyobbak a mínuszok, a BUX 2 százalékot esett, miután az OTP 2 százalékos, a Mol pedig közel 3 százalékos mínuszban áll. A BUX komponensei közül egyedül a Rába emelkedik, 7 százalékos pluszban a papír.

Egyre nagyobb az esés a magyar tőzsdén 2018.01.30 15:40 Azt követően, hogy a vezető amerikai részvénypiacok is esni kezdtek a keddi nyitás után, begyorsult az esés a magyar tőzsdén, a BUX értéke már több mint 1,2 százalékot csökkent. Az esést továbbra is a Mol vezeti, az olajvállalat árfolyama közel 3 százalékot esett a hétfői záráshoz képest. A többi hazai blue chipet is adják a befektetők, az OTP árfolyama 0,8 százalékot, a Telekom árfolyama 0,2 százalékot, míg a Richter árfolyama 0,1 százalékot csökkent.

A Mol a leggyengébb blue chip 2018.01.30 14:10 Kedden a Mol a leggyengébben teljesítő blue chip a magyar tőzsdén, az olajvállalat árfolyama közel 2 százalékot esett, ezzel megközelítette a lélektanilag és technikailag egyaránt fontos 3000 forintos szintet.

Nem reagált a forint az MNB-döntésre 2018.01.30 14:09 A tegnapi gyengülést követően 310 környékén várta a forint az euróval szemben az MNB kamatdöntő ülését. A döntés nem idézett elő komoly mozgást a forint árfolyamában, most a 3 órakor érkező közleményre várnak a befektetők. Mindeközben az euró-dollár keresztárfolyam ma délelőtt visszakapaszkodott 1,24 fölé, vagyis a dollár továbbra sem tud magára találni a holnapi Fed-kamatdöntő ülés előtt. tovább a cikkhez...

Egyre csak veszik a Rábát 2018.01.30 12:38 A Rába árfolyama közel 11 százalékot erősödött a hétfői záráshoz képest, így jelenleg 1660 forinton forognak a papírok, de járt már a jegyzés 1700 forint felett is. Természetesen megkerestük a Rába sajtóközpontját is, ahol kérdésünkre elmondták, hogy a napokban zajló heves árfolyam-emelkedés a vállalattól teljesen független, éppen ezért nem kívánnak reagálni semmilyen ezzel kapcsolatos kérdésre.

A Rába tovább száguld 2018.01.30 10:20 Kedden is kitartóan erősödik a Rába, a cég árfolyama már 4 százalékot erősödött a hétfői záráshoz képest. És hogy mi lehet az emelkedés oka? Hír nem jelent meg, de találgatások természetesen vannak: (1) a Rába kimaradt az elmúlt hónapok kispapír-ralijából, ezért találták meg a befektetők, elkezdték húzni, erre pedig a nagyobb befektetők is megérkeztek. (2) Felröppent a pletyka, hogy a Rábát hamarosan feldarabolhatják, egy ingatlancégre, amelyik a társaság ingatlanjait, telkeit kezeli, és egy autóipari vállalatra, amelyben a vállalat core eszközei maradnak. (3) Természetesen a pletykák között szerepel az is, hogy Mészáros Lőrincék a CIG és az Appeninn után a Rábában is részesedést vásárolnak. Persze ez mind csak feltételezés, a vállalat fundamentumait befolyásoló hír az elmúlt napokban nem jelent meg.

Eséssel indította a napot a magyar tőzsde 2018.01.30 09:11 A keddi nyitás után kivétel nélkül esnek a vezető nyugat-európai részvénypiacok, a CAC40, az FTSE 100 és a DAX értéke 0,2-0,3 százalékot csökkent. A magyar tőzsde is gyengén kezdte a napot, a BUX értéke 0,4 százalékot csökkent, amiben az is szerepet játszik, hogy a befektetők adják az OTP és a Mol részvényeit. A bankpapír árfolyama 0,9 százalékot, míg az olaj vállalat árfolyama 0,7 százalékot csökkent.

310-nél várja a délutáni kamatdöntést a forint 2018.01.30 08:56 Ma délelőtt eurózónás GDP-adatok, délután MNB kamatdöntés, holnap este pedig Fed-kamatdöntés: néhány esemény, amire a következő két nap folyamán érdemes lesz odafigyelni, hiszen alapvetően ezek mozgathatják majd a nemzetközi devizapiacokat, illetve a forint árfolyamát. tovább a cikkhez...