Vegyesen zártak a főbb európai tőzsdeindexek csütörtökön. Míg a londoni FTSE 100 hajszálnyi, 0,02 százalékos gyengüléssel 7417,24 ponton fejezte be a kereskedési napot, és a frankfurti DAX is szerény mértékben, kevesebb mint 0,05 százalékkal veszített előző napi záróértékéből és 13 008,55 ponton állt nap végén, addig a párizsi CAC 40 mutató fél százalékkal erősített a szerdai zárószinthez képest, és 5379,54 pontig, közel kéthetes csúcsra emelkedett. A tengerentúlon a hálaadás nap miatt nem nyitottak ki a tőzsdék csütörtökön.

A magyar tőzsde ma egyértelműen az alulteljesítők közé tartozott miközben az európai részvényindexek többsége ma mérsékelten emelkedett, a BUX ma közel 0,5 százalékot esett, ami nagyrészt annak tudható be, hogy tegnap ennek pont az ellenkezője történt, a magyar tőzsde meredeken emelkedett, annak az emelkedésnek a korrekcióját láthattuk ma. A magyar alulteljesítés nagyrészt a Mol esésével magyarázható, a magyar olajipari vállalat részvényárfolyama annak ellenére esett 1,4 százalékot, hogy a szektortársak részvényárfolyama ma jellemzően emelkedett, és az olaj ára is feljebb került.

Valamelyest javult a hangulat a kereskedés első órájának végéhez közeledve, már csak mérsékelt esés látszik a vezető európai részvényindexekben, a magyar tőzsde viszont az egyik leggyengébb, ami elsősorban a Mol 1 százalék feletti esésének tudható be.

Minden szektor érintett, de csak mérsékelt az esés 2017.11.23 09:21

A mai esés szinte minden szektort érint. Hogy milyen széles az eladási hullám, jól mutatja, hogy a DAX 30 komponenséből csupán 4 emelkedik, viszont az is látszik, hogy az esés mérsékelt, a leggyengébb papír ma a ThyssenKrupp 1,5 százalékos eséssel.

A német acélipari vállalat most tette közzé legfrisseb számait, amik a vártnál jobbak lettek, ráadásul a vállalat megrendelésállománya is a várt felett alakult, a mai esés annak tudható be, hogy a vállalat nagyobb leírások miatt masszívan veszteséges lett.