Nem állnánk annak az erőnek az útjában, ami a Richter piacán elszabadult

OTP

Az elmúlt hónapok oldalazása után október végén, november elején elementáris erővel emelkedett az OTP. Az árfolyam a 10 600, majd a 11 000 forintos ellenállás áttörése után tovább szárnyalt, végül 11 740 forintnál a részvény új lokális csúcsot ütött. Az elmúlt kereskedési napok bár oldalazással teltek, a technikai kép továbbra is pozitív, az árfolyam messze az 50 és a 200-napos mozgóátlag felett tartózkodik. Amennyiben az emelkedés folytatódik, a 11 740 forintos lokális maximum felett a 11 780 forintos ellenállás tesztelése következhet. Lefelé a 11 250 forintos szint gyengébb, míg a 11 000 forintos szint erős támaszt jelenthet az OTP számára.

Mol

A Mol árfolyama az elmúlt hónapokban a zölddel jelzett emelkedő trendcsatornában haladt felfelé és többször tesztelte a trendcsatorna tetejét, míg a héten sikerült tartósan áttörnie azt. Bár a korábban erős ellenállásként funkcionáló 3200 forintos szint ismét gátat szabott az erősödésnek, a technikai összkép továbbra is pozitív, az árfolyam messze az 50 és a 200-napos mozgóátlag felett tartózkodik és az RSI indikátor sem mutat túlvett állapotot. Amennyiben sikerül az árfolyamnak leküzdeni a 3200 forintos ellenállást, megnyílna a tér a 3300 forintos szint elérése előtt. Amennyiben az árfolyam visszatérne a korábbi emelkedő trendcsatornába és csökkenne, a 3070 forint közelében húzód szint erős támaszként funkcionálhat.

Richter

Az elmúlt hónapok oldalazása után a Richter árfolyamának sikerült a 200-napos mozgóátlag fölé kerülnie, amelyet erőteljes emelkedés követet a héten, aminek a korábbi fontos ellenállásnak számító 5550 forintos szint sem tudott gátat szabni. A pozitív technikai összképet erősíti az is, hogy az MACD-indikátor vételi pozíciók nyitására adott jelzést. A kitörést követően az árfolyam erősödése előtt gyakorlatilag szabad az út egészen az 5900 forintos ellenállásig. Alulról az 5550 forintos szint már erős támaszként funkcionálhat.

Magyar Telekom

A korábbi időszak során látott oldalazás után valósággal szárnyalt a Magyar Telekom, az árfolyam a 416 forintos szint leküzdése után a 200-napos mozgóátlagot is maga mögé utasította. Az elmúlt néhány hétben az emelkedés tovább folytatódott, az árfolyam a májusban hagyott rést is teljesen betöltötte. A korábbi erős ellenállásnak számító 460 forintos szint előtt azonban elfogyott a lendület és lecsorgás kezdődött a Magyar Telekom piacán. Érdemes az RSI indikátorra is vetni egy pillantás, amelyeik egy ideje már erősen túlvett állapotot jelez. Az emelkedés folytatódásához a 460 forintos szint leküzdésére lenne szükség első körben. Alulról a 445 forintos szint gyengébb, míg a 435 forintos szint erősebb támaszt jelenthet az esésben.