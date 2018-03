Nem kapnak bónuszt a dolgozók a cégnél, ahol 637 millió dolláros fizetést vitt haza a vezér

Az éves jelentésben úgy fogalmaznak, hogy Evan Spiegel 637 millió dolláros kompenzációja egy "motivációs eszköz". Tény, hogy erről nem most született döntés, hanem már egy évvel ezelőtt, amikor is az volt a megállapodás, hogy sikeres IPO után egy hatalmas részvénycsomagot kap a vezető.Az elmúlt egy év nem volt könnyű a Snap számára. A tőzsdére lépést követően az árfolyam nagyot zuhant, majd a hirdetések és a felület megújítása váltott ki sok kritikát. Az IPO óta most volt először egy jobb negyedéve a cégnek, amikor az elemzői várakozásokat meghaladó, 72 százalékos bevételnövekedésről számolt be.A Snap vállalati kultúrájára jellemző a kommunikáció hiánya, ami miatt sokszor nem túl jó a munkahelyi légkör. Most a dolgozókkal csak annyit közöltek, hogy nem teljesítették a belső célokat, viszont azt senki sem tudja, hogy mik azok a célok, amiket el kellett volna érni. A dolgozói és a vezérigazgatói bónuszok nagy különbsége pedig valószínűleg nem segít a cégen belül a hangulatot.

