Nem kell tovább hó elejéig várni a fizetésre - magyar cég szállítja a megoldást

A célunk, hogy lerövidítsük az időt a pénz megkeresése és annak elköltése között

Jelenleg a dolgozók nettó fizetésük 30 százalékáig férnek hozzá a már ledolgozott bérükhöz, ez azonban a későbbiekben 50 százalék is lehet. A szolgáltatás díja havonta 1,5 euro/alkalmazott, amit vagy a cég áll vagy a dolgozó, a szerződésben foglaltak szerint, és van egy minimális összeghatár is: legalább 5 ezer forintot kell igényelni.

Jelenleg azon dolgozunk, hogy Magyarországon minél több vállalat be tudja vezetni ezt a fizetési rendszert, dinamikusan fejlődő felhasználói bázist alakítsunk ki, majd 2020-ban több funkcióval bővülve elkezdjük az Európai terjeszkedést

Egy platform lehetővé teszi, hogy az alkalmazottak bármikor, egyetlen kattintással hozzáférhessenek a már ledolgozott bérükhöz, akár már aznap. Nincs szükség fedezetre, de még csak kamatot sem kell fizetni a hó eleji utalást megelőző kifizetésre.- mondta a Portfolio-nak Radák Bence a megoldást szállító Salarify alapítója. A rendszert először egy kétezer főt foglalkoztató, munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó hazai nagyvállalatnál, a Man at work-nél vezették be és további 4 nagyvállalattal szerződtek le, így szeptembertől már 10 ezer alkalmazott csatlakozhat az új bérezési rendszerhez.A regisztrációt követően a - vállalatirányítási rendszerhez kapcsolódó - Salarify ellenőrzi többek között a ledolgozott bértömeget. A belépés után a felhasználóknak ki kell választaniuk a kívánt összeget és egy gombnyomással kezdeményezhetik az átutalást a bankszámlájukra."Olyan gazdaságban élünk, ahol a háztartások adóssága folyamatosan növekszik, és káros hiteltermékek jönnek létre. Ennek eredményeként, költségeink fedezéséhez többé már nem elég, ha van egy stabil munkahelyünk. Bizonyított, hogy a gyakoribb bérciklusok segítenek pénzügyeink hatékonyabb tervezésében, csökkentik a stresszt, és elősegítik a munkahelyi elköteleződést" - mondta Paolo Petrolini, a Salarify társalapítója és CPO-ja, aki 12 Google-nél töltött év után csatlakozott a csapathoz."A cég jelenlegi ügyfeleinek meg van a likviditása ahhoz, hogy saját tőkéből fizessék ki a havi fizetés előtti prompt igényeket, de a Salarify keresi az együttműködési lehetőségeket pénzügyi intézményekkel egy olyan termék megalkotáshoz, hogy ez az igén külső forrásból is fedezhető legyen" - tette hozzá Petrolini. A cég idén alakul, túl van már egy angyal befektetési körön.- mondta Radák. Az első célországok között Lengyelország, Szlovákia, Csehország szerepel, majd második körben Ausztria, Németország és Svájc.