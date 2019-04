Nem lesz BKV-sztrájk - Megállapodtak a béremelésről

A hétfői tárgyalás után viszont - de még a szerdai, plenáris ülés előtt - újabb, rendkívüli tárgyalási napra került sor kedden, ahol maradt a "nehezen kiizzadott" 5+3, vagyis az összességében 8%-os alapbérfejlesztés. Az Egységes Közlekedési Szakszervezet (EKSZ) elnöke erről az újabb tárgyalási forduló után számolt be az atv.hu-nak.Naszályi Gábor egyúttal azt is elmondta, hogy bár korábban arról szóltak a hírek, hogy akár sztrájk is jöhet a BKV-nál, és az előkészítő bizottság is megalakult, ma már biztosan kijelenthető, hogy nem lesz sztrájk.Ilyenkor mérlegelni kell - mondta -, és szerinte egy megmozdulás sem hozna jelenleg annyit, hogy annak megérné kitenni a munkavállalókat, mert szerinte "sokkal többet veszítenének rajta". Mint mondta, a holnapi megállapodást sem írják alá ilyen feltételek mellett. A másik két szövetség ugyanakkor - akik szintén részt vettek a tárgyalásokon, és akiket nem nevezett meg Naszályi - jelezte, hogy elfogadják majd a feltételeket.Naszályi szerint a sztrájkbizottság felállítása még egy másik helyzetben született meg, amikor az emelés mértékére 5%-ot ajánlott a közlekedési vállalat, és ugyan a jelenlegi 8% is messze van a "szükségestől", úgy látja, hogy munkabeszüntetéssel sem érhető el olyan emelés, amely miatt megérné kockáztatni a munkavállalókat és a munkabeszüntetést. Mindemellett a sztrájktörvény sem könnyítené meg a helyzetüket - tette hozzá.