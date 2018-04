Nem lesz egyszerű Európában repülni holnap

A sztrájk miatt a Lufthansa több budapesti járatát is törölte. A napi öt frankfurti járatból a Lufthansa hármat törölt, nem indul el Budapestről a 1335-ös, a 1337-es és a 1345-ös sem. A Wizz Air járata menetrend szerint közlekedik. Münchenbe kedden négy járatot hirdetett meg előzetesen a német légitársaság, ezek közül a 1677-es, illetve a 1681-es nem indul el Budapestről.A Ver.di szakszervezet felhívására a frankfurti, a müncheni, a kölni és a brémai repülőtéren a földi csomagkezelő és támogató személyzet, valamint a reptéri tűzoltóság egy része is munkabeszüntetést tart kedd hajnal 5 óra és délután 18 óra között. Emiatt a Lufthansa 1600 menetrend szerinti járatából nyolcszázat törölt, köztük 58 nagy távolságú járatot. A járattörlések mintegy 90 ezer utast érintenek. A menetrend várhatóan szerdán áll helyre.Németországban több szakszervezet felhívására tartanak a következő napokban figyelmeztető sztrájkokat bérköveteléseik nyomatékosítására, és nemcsak a négy repülőtéren, hanem több városban és régióban is munkabeszüntetés várható a tömegközlekedéstől kezdve, a bölcsődéken és kórházakon keresztül a szemétszállításig.A nagy szakszervezetek, így a Ver.di, a GEW és a DBB, 6 százalékos béremelést követelnek, és azt akarják, hogy legalább havi 200 euróval emelkedjen a közalkalmazottak jövedelme. Az állam nevében tárgyaló belügyminisztérium szerint a 6 százalékos követelés nyilvánvalóan túl magas, és lehetetlen teljesíteni.Közben az Air rance dolgozói is sztrájkolnak. A francia légitársaság dolgozóinak újabb sztrájknapján kedden a járatok negyede nem fog közlekedni. Ez lesz a hatodik munkabeszüntetés a februárban indult tiltakozás során.A légitársaság vezetőségének hétfői tájékoztatása szerint a járatoknak 75 százaléka fog közlekedni kedden, a sztrájk előző napjaihoz hasonlóan. A tengerentúli járatok 65, az európaiaknak 73, a belföldieknek pedig mintegy 80 százaléka indul el kedden. A francia légitársaság eddig egy induló és egy érkező budapesti járatát törölte, nem jön Párizsból 9.05-kor az AF1394-es, illetve nem indul el Budapestről 9.50-kor az AF1395-ös járata.Az ágazatban dolgozó 11 szakszervezet béremelésért sztrájkol, további két, kétnapos munkabeszüntetést tart április 17-18-án, valamint 23-24-én.A légiközlekedési szakszervezetek 6 százalékos béremelést akarnak, míg a cégvezetés a fizetések reálértékét megtartó 1 százalékos emelésre lát lehetőséget. A menedzsment szerint nem lehet teljesíteni a dolgozók követelését úgy, hogy ne sérüljön a cég hosszú távú növekedési terve. A francia légitársaságnál 2011 óta nem volt béremelés.