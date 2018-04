Nem pihennek a kispapírok

Emelkedéssel zárták a csütörtöki kereskedést a tengerentúli tőzsdék, különösen jól teljesítettek a technológiai részvények, a jó hangulat a távol-keleti börzékre is átragadt pénteken, az európai tőzsdék is emelkedéssel indították a napot, a délután második felében továbbra is a vevők diktálják az ütemet, a francia CAC40 0,4 a brit FTSE 100 0,7, a DAX index pedig 1 százalékkal került feljebb.A pozitív részvénypiaci hangulat a magyar tőzsdén is éreztette hatását, a nap első felének oldalazása után a hazai börze emelkedni kezdett, a délután második felében azonban elfogyott a vételi erő és a magyar tőzsde csütörtöki záróértéke közelébe süllyedt vissza. A BUX 5,3 milliárd forintos forgalom és 54 pontos plusz mellett 0,1 százalékkal került feljebb. A blue chipek közül az OTP 0,5 százalékkal került lejjebb, a Magyar Telekom stagnál, míg a Richter és a Mol 0,6 százalékkal került feljebb.

A midcap-ek közül 2,1 százalékos emelkedésével az Állami Nyomda teljesít a legjobban, a CIG Pannónia 1,3, a Waberes's pedig 1,2 százalékkal került feljebb, a Konzum stagnált, Opus pedig 0,2 százalékkal került ma feljebb.

A kispapírok közül az Altera részvényei 875 forinton stagnálnak pénteken, miután a társaság részvényeit csütörtökön fontos bejelentés előtt egész napra felfüggesztették. A csütörtöki piaczárás előtt érkezett a bejelentés, amelyből kiderült, hogy a Wallis a négy gépjármű kereskedelemmel és szolgáltatással foglalkozó vállalatát az Alterába helyezi át, nem szokványos módját választva ezzel a tőzsdére lépésnek

Az Est Media a csütörtöki, 18 százalékos zuhanása után ma 10 százalékkal került feljebb, a csődeljárást nemrég maga mögött hagyó cég részvényei januártól a hét elejéig összesen 156 százalékot emelkedtek, a hét közepén kezdődött negatív korrekcióval együtt az Est Media papírjai így is duplázni tudtak idén, míg a cég jelenleg egyetlen alkalmazottja, Balázs Csaba optimista a cég jövőbeli kilátásaival kapcsolatban