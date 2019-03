Nem sikerült rendezni a hulladékszállítás pénzellátását

Tarlós István novemberben az ATV-ben jelentette be, hogy Orbán Viktor személyes ígéretét vette arról, március 1-ig a fővárosban az FKF visszakapja a számlázás jogát az NHKV-től. Ezt néhány nappal később "finomította", így november közepi megállapodás-csomagjukból annyi szűrhető le, hogy az FKF az NHKV-vel átáll a havi számlarendezésre. Ez azonban, mint az az FKF lapnak küldött válaszaiból kiviláglik, a főpolgármester által említett március 1-jei határidőig nem teljesült. A válaszok alapján a teljesítés "folyamatban van", az elszámolási időszakok után pedig forrásaikhoz hozzájutnak. Az elszámolás azonban továbbra is negyedéves, amiben változás akkor várható, ha "ennek feltételei biztosítottak", ami nem csak rajtuk múlik. Mindazonáltal "szerencsésnek tartanák", ha a második negyedévben átállnának a havi elszámolásra - írták.A kormány három éve a hulladékdíj beszedésének jogát megvonta a begyűjtést végző önkormányzati cégektől, a feladattal az állami Nemzeti Hulladékhasznosítási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-t megbízva. Ám a díjbeszedést, és a tevékenységet továbbra is végző kukáscégek költségtérítését nem sikerült megszervezni, így több társaság adta át a katasztrófavédelem közvetítésével tevékenységét.