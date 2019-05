Nem változtatott a Duna House-részvények célárán a Concorde

A keddi piaczárás után tette közzé első negyedéves számait a Duna House, amit a Concorde elemzője gyorskommentárban értékelt . A Duna House működési eredménye 68 százalékkal csökkent, míg a társaság adózott eredménye 74 százalékkal 166 millió forintra csökkent az első negyedévben a korábbi év hasonló időszakával összehasonlítva, azonban a Duna House esetében különösen erős volt 2018. első negyedéve, miután a Reviczky projektből származó eredmény jelentős része a 2018-as év első negyedévben került elszámolásra.Az alaptevékenységből származó eredmény 11 százalékkal 166 millió forintra emelkedett az első negyedévben a korábbi év hasonló időszakával összehasonlítva, ami erős annak tükrében, hogy a pénzügyi termékközvetítés szegmens eredménye csökkent az lakástakarékpénztár termékek állami támogatásának megszűnése miatt.A szegmens-alapú bontásban látható, hogy a kapcsolódó szolgáltatások szegmens működési eredménye 9 millió forintról 64 millió forintra emelkedett az idei első negyedévben, köszönhetően az alapkezelői tevékenység által nyújtott hozzájárulásnak. A franchise szegmens működési eredménye 53 százalékkal emelkedett, míg a lakástakarékpénztári termékeket is magába foglaló pénzügyi termék-közvetítés szegmens működési eredménye 32 százalékkal 70,47 millió forintra csökkent, a szegmenst azonban érdemes figyelemmel kísérni, mivel lengyel Gold Finance cég akvizíciójából eredő szinergiák 2019-es év második negyedévétől várhatóak.Az ingatlanfejlesztésekkel kapcsolatban a menedzsment a projektek befejezésének csúszását is elképzelhetőnek tartotta, a munkaerőhiány következtében. Ezt leszámítva a Forest Hill projekt esetében a lakások 71 százalékát értékesítették, a lakásátadások várhatóan 2019 júliusában kezdődhetnek, míg az eredményhez szintén hozzájáruló MyCity Residence lakásainak 74 százalékát értékesítették, és a kivitelezés várhatóan október végén befejeződik.Az elemzés kiemeli, hogy a társaság képes volt ellensúlyozni a lakástakarékpénztár termékekből kieső bevételt, továbbá a kapcsolódó szolgáltatások szegmens esetében a teljes évben várt 70 millió forintos növekményből 55 millió forintos bővülést már az első félélévben teljesített a Duna House. A cég még jobban ki van téve a magyar ingatlanárak emelkedésének, miután a működési eredmény nagyjából 16-20 százaléka érkezett az alapkezelői tevékenységből, amelynek működési eredményhez való hozzájárulása volatilissé válhat a későbbiek folyamán.A társaság első negyedéves számai után a Concorde nem változtatott a Duna House-részvények 12-havi 4 500 forintos célárán, az ajánlás pedig továbbra is felhalmozás. A Concorde célára 11,1 százalékkal magasabb a Duna House-részvények keddi záróárával összehasonlítva. Az elemzés kiemeli, hogy ha a Duna House alapkezelői tevékenysége továbbra is ilyen jól teljesít, a cég 4-5 százalékkal múlhatja felül a Concorde idei évre várt profitvárakozásait.