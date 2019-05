Nem változtatott a Nyomda célárán a Wood

A pénteki piaczárás után tette közzé első negyedéves beszámolóját az ANY Biztonsági Nyomda, a társaság számait gyorskommentárban a Wood elemzője értékelte . A Nyomda árbevétele 3,5 százalékkal 7,440 milliárd forintra csökkent az első negyedévben a korábbi év hasonló időszakával összehasonlítva, ami leginkább a biztonsági termékek és megoldások szegmens számlájára írható, amelyből 11 százalékkal alacsonyabb bevételre tett szert a cég, mint a bázisidőszakban. A változást főként az előző év első negyedévében teljesített biztonsági elemekkel ellátott parlamenti választási nyomtatványok árbevételének kiesése okozta.A társaság más üzletágai, kártyagyártásból és megszemélyesítésből, valamint a nyomtatványok gyártásából, megszemélyesítéséből, adatfeldolgozásból származó árbevétel gyakorlatilag stagnált az előző év azonos időszakához képest. Az első negyedévben az árbevétel 35 százaléka származott exportból, szemben a korábbi év hasonló időszakának 33 százalékos értékével, a növekedés mögött a kártyagyártás és más bevételek emelkedése állt.Költségoldalon a javulást emelte ki a Wood elemzője, a társaság alapanyagköltségei 6,2 százalékkal mérséklődtek, míg a személyi jellegű kiadások 4,5 százalékkal csökkentek. A korábbi negyedévhez képest az alapanyagköltségek esetében nem lát érdemi változást az elemző, azonban a személyi jellegű kiadások közel 16 százalékkal emelkedtek a korábbi negyedévhez képest.Az EBIDTA 1,1 százalékkal 755 millió forintra emelkedett az első negyedévben a korábbi év hasonló időszakához képest, az EBITDA-marzs 10,1 százalékos volt az első negyedévben, ami alulmúlja a Wood által az idei évre előrevetített 11 százalékos EBITDA-marzsot, abszolút értékében az EBITDA összhangban áll a Wood várakozásaival, a vártnál magasabb árbevételnek köszönhetően. A társaság nettó eredménye 1 százalékkal 315 millió forintra csökkent az első negyedévben.A Wood elemzője tartásra ajánlja az ANY Biztonsági Nyomda részvényeit, a célár továbbra is 1 406 forint, a Wood célára 3,4 százalékkal magasabb a Nyomda pénteki záróárával összehasonlítva.