Németországban vége lehet a száguldozásnak

A sebességkorlátozás célja a károsanyag-kibocsátás mérséklése. A német autópályák világszerte híresek arról, hogy nincs rajtuk sebességkorlátozás (és bár ritka jelenség, de vannak még ilyen autópályák a világban), és Németországban is sokan a német autóipar világszínvonalának szimbólumaként tekintenek a korlátozás hiányára.A zöldek által is támogatott környezetvédelmi szervezetek évek óta vitáznak a német autóipari lobbival a szabályozásról, ugyanakkor a német kormány a Párizsi Klímaegyezmény értelmében vállalta, hogy csökkenti az országban a széndioxid-kibocsátást.A tervezet több intézkedést is javasol a sebességkorlátozáson kívül ennek érdekében, például az üzemanyagokra vonatkozó adó fokozatos bevezetését, és az elektromos és hibrid autók számának növelését.