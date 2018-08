Németországból és az USA-ból is Magyarországra jönnének, rekord a Design Terminalnál

215 jelentkező, 5 kontinensről, 56 országból - ez a Design Terminal idei mentorprogramjának rekordmérlege. A jelentkezők a legnagyobb startup ökoszisztémákból, mint Németország, Észtország, Nagy-Britannia és az USA érkeztek, az Egyesült Államokból több mint 10 jelentkezés futott be. A fejlett országok mellett Afrikából és Brazíliából is jöttek érdeklődők.Az új rekord kapcsánlapunk érdeklődésére kifejtette, hogy Budapest mint üzleti és kulturális desztináció vonzereje az elmúlt években dinamikusan növekedett. "Ebben a számos alulról építkező kezdeményezés mellett, a magyar főváros tudatos kormányzati fejlesztésének és nemzetközi márkaépítésének is kiemelt szerepe van. A startupok esetében fontos szempont, hogy nálunk a nyugati nagyvárosokhoz képest jelentősen olcsóbb az iroda, a munkaerő és a kikapcsolódás is" - vélekedett.

Mi hagyományosan csak a legjobbakkal dolgozunk: a több mint kétszáz csapatból mindössze tizenötöt hívunk meg a kiválasztási táborba

Egyébként nem minden csapatnak a kockázati tőke az egyetlen lehetséges forgatókönyv. Közülük sokan és egyre többen nagyvállalatokkal alakítanak ki együttműködést

V4 ösztöndíj

jelentkezők között pedig olyan ígéretes tehetségek vannak, mintKérdésünkre, hogy a mostani jelentkezés után mi a folyamat következő lépcsőfoka, a Design Terminal vezetője elmondta, hogy az nem titok, hogy rendkívül szigorú kiválasztás vár a jelentkezőkre.- árulta el. "A startupok itt már egymással és mentorainkkal közösen oldanak meg feladatokat. Üzleti ötletüknél is jobban figyeljük a vállalkozói attitűdöt, a csapatmunkára és közös tanulásra való képességet" - tette hozzá Böszörményi Nagy.Érdekes trendként figyelhető meg, hogy a jelentkezők nagy része oktatási, illetve egészségügyi megoldást kínál, ám számos más iparág is képviselteti magát a pályázók között.A szervezet vezetője arra is kitért, hogy azoknak a cégeknek,Tájékoztatása szerint ez nemzetközi összevetésben kiemelkedően jó arány, amit szeretnének fenntartani.- részletezte. "Ez jó lehetőség, hogy egy-egy innovatív megoldás gyorsan beépülhessen az összetett üzleti értékláncokba, és energiacégek, bankok, vagy akár élelmiszergyártók szolgáltatásainak részeként, felhasználók millióihoz jusson el" - érzékeltette az újítások jelentőségét.A Design Terminal azt is bejelentette, hogy V4 Startup Force néven elíndítja a visegrádi régió első startup ösztöndíjat.A nagyszabású ösztöndíjprogram a Nemzetközi Visegrádi Alap támogatásával valósulhat meg idén ősszel. A V4 Startup Force célja a régión belüli startupok és nagyvállalatok együttműködésének támogatása, ezáltal az országok közötti üzleti kapcsolatok előmozdítása.A négy legjobb, országonként egy, a mezőnyből kiemelkedő startup részt vehet egy 10 napos, intenzív budapesti mentorprogramon, majd egy 8 napos tanulmányúton a visegrádi régióban. A programra augusztus 24-ig lehet jelentkezni, a V4 Startup Force hivatalos oldalán