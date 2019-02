Nemzetközi terjeszkedés előtt a Concorde

Régóta érzékelhető az ügyfelek oldaláról megfogalmazódó igény a földrajzi diverzifikáció irányába. Ahogy nő a megtakarítások mértéke Magyarországon, úgy a vagyonos lakosság körében első lépésként a befektetési szolgáltatók közötti diverzifikációs igény jelent meg, majd ezt követte a külföldi szolgáltatók belépése ebbe a körbe. Sok ügyfelünknek van külföldön is számlája, ők azzal szembesülnek, hogy a külföldi szolgáltatók a megnövekedett igények miatt a belépési küszöböket folyamatosan húzták és húzzák felfelé. A kezdeti 1 millió eurós belépési küszöb mára több helyen 1,5-2 millióra emelkedett, miközben a szolgáltatások a magyar viszonyokhoz képest drágábbak. Aki eléri a belépési küszöböt, az egy relatív alacsonyabb kiszolgálási színvonallal, és a magyar szinthez képest magasabb költségekkel szembesül. Erre reagálva döntöttünk úgy, hogy külföldön is megjelenünk szolgáltatással.

Egyáltalán nem. Nyilván figyelemmel kísérjük a tőkepiaci eseményeket, de ha ezek az események befolyásolták volna a döntésünket, akkor nem most léptünk volna ilyen irányba, hiszen az elmúlt 8 év békés időszaknak mondható a magyar piacon. Talán 2012 volt az utolsó olyan turbulens év, amikor nagymértékű vagyonkiáramlást láttunk, mi pedig jóval később kezdtünk el gondolkodni egy külföldi cég létrehozásán. Azt látjuk, hogy a vagyonos réteg megtakarításainak mértéke szignifikánsan nő, így alakult ki az az igény, hogy egy ilyen szolgáltatást is igénybe vegyenek.Külföldi tanácsadók szolgáltatását igénybe véve döntöttünk úgy, hogy egy angolszász országba visszük a leányvállalatunkat, egy olyanba, amely megfelelő biztonságot nyújt, ugyanakkor adózási szempontból sem hátrányos az ügyfeleknek. Az viszont fel sem merült, hogy egy kicsi, kockázatos országba menjünk, ilyeneket nem is vizsgáltunk., Olyan helyet szerettünk volna, ahol nagy biztonság mellett relatív kedvező feltételekkel helyezhetik el a vagyonuk egy részét az ügyfeleink.A döntési folyamatban összesen 11 országot vettünk górcső alá, többek között Németországban, Ausztriában, Hollandiában, a régióban pedig Csehországban vizsgáltuk meg a feltételeket, végül Írország mellett döntöttünk.Olyannyira, hogy ez inkább nehézséget okozott nekünk, hiszen a folyamatot megnehezítette, hogy Írország sok szolgáltató célpontjává vált, ezért lelassult az engedélyezési folyamat. Ez is mutatja, hogy jól döntöttünk a desztinációról, viszont így az előkészítés folyamata hosszabb lett, mint azt terveztük.

A dublini telephelyünkön jelenleg hat alkalmazottat foglalkoztatunk, és idén még néhányan csatlakoznak hozzájuk, ők többségükben ír rezidensek. Az összekötő kapocs Pájer Tamás, az ING korábbi regionális befektetési igazgatója. Az ügyfelek kiszolgálása, a tanácsadás folyamata részben Magyarországról történik, de nyilván IT és back office támogató funkciókat is biztosítunk az ír cég irányába itthonról. Aki Írországban számlát akar nyitni, az megteheti Budapestről, nem kell külföldre utaznia ezért, és a továbbiakban is a sikeres, 15-20 éves privátbanki múlttal rendelkező kollégáinkkal találkozik, tarthatja a kapcsolatot magyarul vagy angolul. Tartós befektetési számlát is vezethet majd az ír cég, ami szintén versenyelőnyt jelenthet számos nyugat-európai privátbankkal szemben. De sok szempontból független cég lesz a CII, minden számla, a teljes ottani operáció az ír felügyelet ellenőrzése alá tartozik, a Deloitte a könyvvizsgáló, a Citibank a letétkezelő, ilyen szempontból ez a cég független Magyarországtól.A gondolat megfogalmazódásától számítva három évig.Alapos mérlegelés előzte meg a helyszín kiválasztását, ami fél-egy évet vett igénybe, utána pedig két év volt a felügyeleti engedélyezési eljárás, a cég munkatársakkal való feltöltése, az iroda kiválasztása, az IT-háttér kiépítése, és minden, ami ahhoz kell, hogy májusban már valós tevékenység indulhasson el a cégnél.A befektetési szolgáltatások minél szélesebb és folyamatosan bővülő palettáját fogjuk kínálni, a számlavezetéstől egészen a vagyonkezelésig. Az eszközök tekintetében kezdetben korlátozottabb lehetőségeink lesznek, de ez részben jól felfogott üzletpolitikai döntés eredménye, hiszen a biztonságot tartjuk elsődlegesnek, nem fogunk sem online kereskedési platformot üzemeltetni, sem tőkeáttételes termékekkel szolgálni.

Terveink szerint a versenytársainkhoz képest alacsonyabb, 300 ezer euró lesz a belépési korlát. Elsősorban magyar ügyfeleket szolgálunk majd ki, vélhetően sokan lesznek közöttük, akiknek már volt vagy van kint számlájuk, de nem azt a szolgáltatást kapták, vagy nem olyan áron, mint ahogy mi nyújtjuk majd. Nekik a magyarországihoz hasonló árazás, költségszint mellett nyújtunk majd külföldi szolgáltatásokat. De olyan ügyfelek is választhatnak minket, akik a belépési korlátok emelése miatt szorultak ki a korábbi szolgáltatójuktól. A terveink között az is szerepel, hogy 1-2 éves távlatban a régió országaiból származó ügyfeleket is kiszolgáljuk, akár fiókok nyitásával a környező országokban, amelyek együttműködnek az ír leányvállalattal, akár kisebb privátbanki szolgáltatók felvásárlásán keresztül. Amennyiben direkt ügyfél-akvizícióról beszélünk, úgy első körben Magyarország, ezt követően a környező országok jöhetnek szóba, szolgáltatók felvásárlásának tekintetében pedig egész Európában gondolkodunk. Korábban volt olyan lehetőségünk, hogy privátbanki szolgáltatót vásároljunk fel külföldön, de magyarországi székhellyel hátrányból indultunk, az ír cégen keresztül sokkal kedvezőbben tudjuk majd megvalósítani a hasonló akvizíciókat.Korábban voltak ilyen megkeresések, meghívtak minket egy pályázati felhívásra, de abban nem tudtunk részt venni, mivel akkor még nem állt rendelkezésünkre az írországi cég. Jelen pillanatban az elsődleges célunkra koncentrálunk, ami az írországi vállalat elindítása, ezt követően a másodlagos célunkra, a nemzetközi terjeszkedésre, akvizícióra.Reményeink szerint amennyiben országhatáron kívül is szolgáltatni tudunk, akkor a korlát a csillagos ég, de ha a magyar ügyfeleket nézzük, akkor is jóval nagyobb az az ügyfélkör és ügyfélvagyon, mint amit a különböző kimutatások saccolnak. Szerintem nagyon nagy és folyamatosan bővülő állomány az, amit a vagyonos réteg külföldön tart.Nehéz megmondani, úgy fogalmaznék, hogy amennyiben három éven belül az ír cégen keresztül a csoport által kezelt ügyfélvagyon, amely jelenleg közel 500 milliárd forint, 10 százalékkal növekedni tud, elégedettek leszünk. Fontos, hogy csoportvagyon-növekményről beszélek. Minket nem az motivál, hogy az itt meglévő ügyfeleink számláit külföldre tereljük.

Az ír vállalatunk létrehozásában rengeteg munka van, és a cég fenntartási költsége is magas, hasonló beruházásokat sok kelet-közép-európai független szolgáltató nem engedhet meg magának, ugyanakkor az ő ügyfeleik is növekvő belépési küszöbökkel és magas költségekkel szembesülnek a nyugat-európai szolgáltatóknál. A CII platformként szolgálhat ahhoz, hogy azon keresztül más szolgáltatók ügyfelei is magas szintű szolgáltatásokat kapjanak.Megkeresésekről beszélhetünk, de az egyeztetések egyelőre még kezdeti stádiumban vannak.Az a szerencse, hogy a mi szakmánkban nemcsak nekünk kell kontrollálni a saját kollégáinkat, illetve a prudens működést, hanem az adott ország felügyelete ebben kiemelkedő szerepet játszik. Az ír felügyelet a mi megítélésünk szerint az egyik legszigorúbb az EU-ban, illetve a Citibank, mint letétkezelő és a Deloitte mint könyvvizsgáló segíti a munkánkat abban, hogy megfelelő képet kapjunk, és megfelelő prudenciával tudjon működni a cég. Pájer Tamás személyében pedig egy 25 éves tőkepiaci múlttal rendelkező szakembert neveztünk ki vezetőnek, aki a 100 százalékos bizalmunkat élvezi. Bár az ír egység a magyar operációtól független egység lesz, de azért nagyon szigorú kontroll alatt tartjuk, az igazgatósági tagjaink is többször utaztak már Írországba, és fognak is, csakúgy, mint a jogászunk, a belső ellenőrünk, az IT-felelőseink is.