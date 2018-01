Népszavazás a benzin- és dízelárról? Szokatlan javaslatról döntött a Választási Bizottság

Akarja-e Ön azt, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson arról, hogy a gázolaj nagykereskedelmi árrése ne lehessen több literenként 10 forintnál?

Akarja-e Ön azt, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson arról, hogy a benzin nagykereskedelmi árrése ne lehessen több literenként 10 forintnál?

Akarja-e Ön azt, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson arról, hogy a benzin kiskereskedelmi árrése ne lehessen több literenként 10 forintnál?

Akarja-e Ön azt, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson arról, hogy a gázolaj kiskereskedelmi árrése ne lehessen több literenként 10 forintnál?

Indoklás

Az adó (áfa) a benzin végfogyasztónál az értékesítéshez kapcsolóadóan keletkező fizetési kötelezettség, mely alapja (adóalap) a termék kiskereskedelmi ára, mértéke az adó alapjának 27 százalékkal növelt összege. A kiskereskedelmi árrés legfeljebb 10 forintban történő szabályozása így egyértelműen az adóalapot befolyásoló tényező.

Milyen hatása lehetett volna az árrések korlátozásának? A hazai kiskereskedelmi üzemanyagárak körülbelül 4-4,5 százalékát teszik ki a kiskereskedelmi árrések, míg 12-14 százalékát a nagykereskedelmi árrések. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a jelenleg átlagosan 365, illetve 375 forintos benzin és gázolajárakban körülbelül 15-17 forintot tehet ki a kiskereskedelmi, míg nagyjából 44-53 forintot a nagykereskedelmi árrés. Vagyis egy esetleges eredményes népszavazás a benyújtott kezdeményezésekről összességében elméletileg 40-50 forinttal mérsékelhette volna a magyarországi kiskereskedelmi üzemanyagárakat.

Előzmények

A hazai üzemanyagárak szempontjából meghatározó területeket érintő kérdéseket javasolt népszavazásra és nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottság részére elbírálásra egy magánszemély még tavaly december 18-án.A szervező az alábbi négy kérdésben kezdeményezett országos népszavazást:A Bizottság mind a négy kérdés esetében egyhangú döntéssel - 6 igen és 0 nem szavazattal - úgy határozott , hogy a népszavazásra javasolt kérdés hitelesítését megtagadja, miután azok az Alaptörvény szerinti tiltott tárgykört érintenek.A testület indoklása szerint, amennyiben a nagykereskedelmi árak kérdésében népszavazást tartanának, úgy szabályozási kettősség alakulna ki, miután a gázolaj és benzin nagykereskedelemmel foglalkozók egy csoportja egyben kiskereskedelmet is folytat a termékkel. Ebben az esetben az üzemanyagokat kiskereskedelemben is értékesítők csoportja indokolatlan előnyhöz jutna az új szabályozás alapján, hiszen a nagykereskedelmi tevékenységben esetlegesen elvesztett bevételt a kiskereskedelmi tevékenység során kompenzálni tudnák, míg a csak nagykereskedelmet folytatók bevételi kompenzációt, vagy piaci alapú nyereségtöbbletet nem tudnának elérni. Ez a megkülönböztetés pedig a fogyasztói érdekek szempontjából sem lenne tartható a Bizottság szerint.A kérdés tartalma így az Alaptörvénnyel ellentétes, egy esetleges eredményes népszavazás pedig az Alaptörvény módosítását tenné szükségessé, népszavazásra bocsátott kérdés viszont eleve nem irányulhat az Alaptörvény módosítására és burkoltan sem foglalhat magába alkotmánymódosítást - érvelt a testület, amely ezek alapján megállapította, hogy a kérdés így népszavazásra nem bocsátható.A kiskereskedelmi árakra vonatkozó kérdések esetében hozott elutasító döntés indoklásában a testület felhívja a figyelmet, hogy a hatályos jogi szabályozást figyelembe véve a benzin kiskereskedelmi ára nem képezi árszabályozás tárgyát. A végső kiskereskedelmi fogyasztói ár a piaci árképzés, illetve a termékre kivetett adóterhek összegeként, több komponensből épül fel: az alapul vehető nagykereskedelmi listaárból, az azt terhelő jövedéki adóból, a készletezési díjból, a kiskereskedelmi profitból, valamint az ezek összességét terhelő általános forgalmi adóból.A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a benzin "kiskereskedelmi árrésének" legfeljebb 10 forintban való korlátozása szükségszerűen csökkentené a benzin után fizetendő adó alapját és ezáltal annak mértékét. A Magyar Ásványolaj Szövetség üzemanyag forgalomra vonatkozó adatai alapján a kiskereskedelmi árrés korlátozása, 1-10 Ft közötti árréscsökkenést figyelembe véve kb. 0,36-3,60 milliárd Ft közötti bevételkiesést eredményezne a központi költségvetésben - hangsúlyozta indoklásában a Választási Bizottság, amely megállapította, hogy amennyiben a tárgyban esetlegesen eredményes népszavazást tartanának, úgy az a jogalkotót a hatályos és minden további költségvetésről szóló törvény módosítására kötelezné, így az Alaptörvény szerinti tiltott tárgykört érinti, ezért népszavazásra nem bocsátható.A kezdeményezést benyújtó magánszemélynek volt honnan ötletet meríteni, miután novemberben Tállai András adóügyekért felelős államtitkár és NAV elnök "állampolgári megkeresésre" egyeztetést kezdeményezett a Mol illetékes képviselőivel, aminek eredményeként az október 31-ei állapothoz képest Mezőkövesden a benzin ára 11 forinttal, míg a gázolajé 5 forinttal csökkent. hír nemzetközi karriert futott be a médiában, majd december végén a bonyhádi polgármester is a Molhoz fordult a városi üzemanyagárak ügyében. A társaság a válaszlevélben megköszönte az észrevételt, de elutasította a kérést arra hivatkozva, hogy az árazásuk piaci körülményektől függ, és nem áll módjukban az említett töltőállomásokon megváltoztatni az árakat, indoklásukban a kőolaj világpiaci árára és a helyi piacra hivatkozva.