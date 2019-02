Nincs megállapodás a Suzukinál a béremelésről

"A Magyar Suzuki vezetése a mai napon is tárgyalt az üzemi tanáccsal, hogy a dolgozók érdekeit szem előtt tartva mielőbb közös álláspontra jussanak a felek, és így továbbra is biztosított maradjon a több mint 140 országból érkező megrendelések zavartalan kiszolgálása" - közölte a Suzuki."Amiben már most megállapodás született: az éves bónusz, valamint a béren kívüli juttatások megemelt összege. A 2019. évi béremelésekre vonatkozóan még folynak az egyeztetések" - derült ki a cég közleményéből.A közlemény szerint az emelkedés mértékéről szóló végleges megállapodás február végével bezárólag - azaz napokon belül - várhatóan megszületik.