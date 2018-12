A tegnapi kereskedés első felének jelentős esése után a csütörtöki piaczárás felé közeledve ismét emelkedni kezdtek az amerikai részvényindexek, a volatilis csütörtöki kereskedést végül kivétel nélkül emelkedéssel fejezték be a tengerentúli tőzsdék, a Dow napi mélypontjáról 870 pontot emelkedett a zárásig, 1,1 százalékos erősödéssel zárva a tegnapi napot. A tengerentúli tőzsdék emelkedése után a távol-keleti részvényindexek is felfelé kapaszkodtak a hét utolsó napján, az irányadó európai részvényindexek emelkedéssel vágtak neki a mai napnak, a pénteki piacnyitástól távolodva a CAC40 0,9 százalékkal került feljebb, a milánói börze 1 százalékot emelkedett, míg a DAX index 61 pontos plusz mellett 0,6 százalékkal került feljebb.

Az elmúlt évek egyik legnagyobb hazai részvénypiaci sztorija, a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Opus és Konzum csoport növekedése idén is folytatódott, lényeges különbség azonban, hogy míg 2017 az árfolyamok eszeveszett száguldásától vált igazán emlékezetessé, addig 2018 az építkezés éve volt a társaságoknál. Lezajlottak a meghirdetett tőkeemelési sorozatok és év végére eljutottunk odáig, hogy zöld utat kapott a két társaság összeolvadása. Ez a Budapesti Értéktőzsde fejlődéstörténetében is egyedülálló esemény nagy lehetőséget jelenthet a részvényesek számára is, hiszen az összeolvadással létrejövő új Opus méreténél és működésénél fogva vonzó célpontja lehet már a nemzetközi nagybefektetőknek is.

tovább a cikkhez...