Nincs mese: emberi hang nélkül nem megy

Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio május 28-ai Financial IT and Disruptive Technologies konferenciánkon. Érdemes eljönni! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Leia hercegnő vagyok, miben segíthetek?

Amikor először rápillantottunk az eredményekre, az ügyfélszolgálat jövője egy 7D-s, egész estés sci-fiként bontakozott ki előttünk, Ridley Scott rendezésében. Persze a labdát mi dobtuk magasra, kíváncsiak voltunk, milyen válaszokat kapunk, ha azt kérdezzük, lesz-e 5 éven belül VR szemüveges ügyintézés vagy holografikusan segítségünkre siető ügyfélszolgálatos a magyar cégeknél. Az eredmények helyenként számunkra is meglepőek voltak. De kezdjük az elején.Arra, hogy lesz-e Augmented Reality, azaz kiterjesztett valóság alapú megoldásokkal operáló ügyfélcsatorna, a válaszadók 40 százaléka válaszolt igennel, egyharmaduk pedig azt is valószínűnek tartja, hogy 5 év múlva VR szemüvegen keresztül, otthonról fogjuk intézni az ügyeinket. Utóbbival azt a lehetőséget ajánlottuk fel, hogy előbb-utóbb személyes jelenlét nélkül, az ügyfélszolgálathoz otthonról bekukkantva intézhetjük majd dolgainkat, ami lássuk be, valóban vonzó opció. Sőt, 10-ből 3-an azt is el tudják képzelni, hogy egyszer majd maga az ügyfélszolgálat jön el az otthonunkba, egy holografikusan megjelenő ügyintéző képében, akivel úgy cseveghetünk majd, mint Han Solo Leia hercegnővel.

Távolról, személyesen

A kutatás több részletéből is az tűnik ki, hogy erős a vágy az ügyfelekben a személyes ügyintézés kiváltására. Ezt támasztják alá például a videóhívásos ügyintézésre adott visszajelzések. A videóhívás során az ügyintéző képpel és hanggal jelentkezik be az ügyfél mobilján vagy laptopján, ami igencsak kiszélesíti a távoli kommunikáció lehetőségeit. Mivel a technológia már most is rendelkezésre áll, és több hazai cég (jellemzően bankok, biztosítók) is használja, a kérdésünk úgy szólt, elképzelhetőnek tartja-e, hogy akár 2-3 éven belül tömegessé válik az alkalmazása.Eddig csupán az ügyfelek 7 százalékának volt dolga ilyen megoldással, de többségük szerint elképzelhető, hogy rövid időn belül így intézzük majdnem minden ügyünket. A válaszadók fele szívesen kérne videóhíváson "élő segítséget" egy frissen vásárolt eszköz beüzemeléséhez vagy otthoni hibaelhárításhoz, és sokan örömmel használnák olyan banki hitelszerződések vagy biztosítások megkötésére, amihez eddig személyesen kellett bemenniük a fiókba. Minden harmadik ügyfél videón érkező "telesales" ajánlatokra is nyitott lenne, azaz nem bánná, ha élőben, képernyőmegosztással mutatnának be neki új termékeket, szolgáltatásokat.

Jelenből a jövőt

Kíváncsiak voltunk, milyen ügyintézési élményeket gyűjtöttek a válaszadók az elmúlt évben, hiszen a jövővel kapcsolatos várakozásaik jórészt a jelen problémáiból érthetők meg. A legtöbben arra panaszkodtak, hogy túl sokáig tartott, míg a megfelelő ügyintézőhöz kerültek (67%), hogy az adott cég nem tudta pontosan nyomon követni az ügyét (50%), vagy hogy a telefonos várakozás kibírhatatlanul hosszú volt. Ötből négyen le is csapják a telefont, ha nem sikerül gyorsan kapcsolni valakit.Mindez nem is volt számunkra különösebben meglepő, az már annál inkább, hogy 2019-ben Magyarországon a leghatékonyabb "csatornának" az ügyintézővel való személyes találkozást tartják az emberek. Valószínűleg nem tévedünk nagyot, ha azt mondjuk: az első hely nem annyira preferenciát, inkább a kényszer szülte valóságot tükrözi. Azaz egyelőre sajnos nincsenek olyan színvonalas, távoli ügyintézésre alkalmas online és digitális megoldások, amik az utánajárást kiválthatnák.

Lehet-e a robotokkal csevegni?

Ha már hatékonyság: komoly elmaradásban vagyunk az online és egyéb digitális csatornákkal. A sereget a chatbot tereli, melyekről kerek egy évvel ezelőtt éppen itt írtuk meg, hogy terjedésüket egyelőre inkább a hype hajtja, semmint a valós igények. A megítélése azóta sem változott, és a hiba valószínűleg nem az ügyfél készülékében van.Ha utáljuk a lassú ügyintézést, de továbbra is a személyességben bízunk, nem csoda, hogy 2024-ben a holografikus ügyintézőben, a VR szemüvegben és a videóhívásban látjuk a reményt. De mi a helyzet a robot ügyintézővel? Bár a válaszolók több mint egyharmada szerint a robot sokkal gyorsabban fogja megoldani a problémáinkat, mint az emberi ügyfélszolgálatos, csupán 12 százalékuk bízná rá teljes egészében az ügyeit.Az okok mögött egyrészt a személyesség iránti igényt, másrészt az eddigi, inkább gyenge kísérletek kapcsán szerzett rossz tapasztalatot sejtjük. Valószínűleg az sem segít, hogy a robotokról alkotott képünket a popkultúra is erősen manipulálja, hol emberarcúra, hol félelmetesen idegenre festi őket. A válaszban végül ott lapul az a kulturális sajátosság is, hogy kis hazánkban szeretjük a dolgainkat a beszélgetés informálisabb regisztereire terelve - ha úgy tetszik - "okosba" megoldani. Ami ugye egy robot ügyfélszolgálatossal nemigen képzelhető el.Az emberi hangot és a gépi gyorsaságot vegyítő kommunikációra viszont nagyon is nyitottak vagyunk. A válaszadók 65 százaléka állítja, hogy az egyszerűbb ügyeket szívesen intézné robottal, de szeretné, ha lehetősége lenne valódi ügyfélszolgálatossal is beszélni, ha komolyabb dologról van szó.

Minél rosszabb most, annál jobb lesz később

A kutatás nemcsak nem, kor, végzettség, de város és vidék viszonylatában is reprezentatív képet ad a lakosságról. Biztosak voltunk benne, hogy utóbbiban hatalmas különbségek rajzolódnak majd ki a jövőképeket illetően. Így is történt, csak éppen fordítva, mint ahogy gondoltuk.Kiderült, hogy a legvérmesebb reményeket éppen a falvakban élők táplálják az ügyintézés fejlődésével kapcsolatban. Mint láttuk, a nagy többség nemet mondott a mindenható robot ügyfélszolgálatosra, a pártolói között azonban két és félszer annyi a falun élő ügyfél, mint a budapesti, és csaknem ugyanennyivel többen számítanak a holografikus ügyintézés bevezetésére is. A falun élők 7 százaléka egyáltalán nem ragaszkodik ahhoz, hogy a jövőben emberi ügyfélszolgálatossal intézze dolgait, míg a fővárosban csak szerény 3 százaléknyi válaszadó áll ki ilyen határozottan a robotok mellett.

Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio május 28-ai Financial IT and Disruptive Technologies konferenciánkon. Érdemes eljönni! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A jövő ügyfélszolgálati újdonságaival kapcsolatban nemcsak a városiak és a budapestiek szkeptikusabbak, de úgy általában a férfiak és a magasabb végzettségűek is. Ezt részben magyarázhatja, hogy a technológia ügyeiben hagyományosan jártasabbak az átlagnál, így talán a várakozásaik is mértéktartóbbak. Ami a falun élőket illeti, azt a magyarázatot is megfontolnánk, hogy mivel helyben gyengébb az infrastruktúra, és egy kicsit minden ügy lassabban, nehezebben mozdul előre, a válaszaikban egyszerűen a jogos vágyaik fogalmazódnak meg.Hogy összességében mennyire megalapozottak az ügyfelek elvárásai a jövő csillogó megoldásaival kapcsolatban, azon hosszan lehet vitatkozni. Amit azonban a fentiek és a kutatás további részletei egyértelműen megmutatnak: az ügyfél számára még mindig az emberi hang és a személyesség a legfontosabb - de ha egy mód van rá, direkt jelenlét nélkül. A holografikus ügyintéző és a VR szemüveg valódi alternatívája pillanatnyilag a videóhívás, a robot ügyintézőé pedig az automatizációs támogatással dolgozó valódi telefonos ügyintéző.Egyelőre koncentráljunk hát a közeljövőre, ami azt jelenti, hogy ha lehet, már holnap ugorjunk neki az ügyfélfolyamatok fejlesztésének. A válaszadóink egyötöde azt mondta, elég egyetlen rossz élmény, hogy szerződést bontson szolgáltatójával. Őket a holografikus ügyintéző sem fogja lenyűgözni.