Novemberben mutatják be az új Ferrarit

Az elnök elárulta, hogy a Ferrari egy új GT típusú autót mutat be novemberben. A cég már korábban azt kommunikálta, hogy 2022-ben az eladásainak már a 40 százalékát GT-modellek adhatják, miközben ez az arány jelenleg 32 százalék.A Ferrari terve az, hogy a bevételeket a 2017-es 3,4 milliárd euróról 5 milliárd euróra növelje 2022-re. A bevételek bővüléséhez egy új SUV is hozzájárulhat, az új modell neve Purosangue lesz.Az elnök szerint cél az eladások és a bevételek növelése, de nem olyan mértékben, mint ahogy az a Porschénél volt látható, a német autógyártó eladásai éves szinten több mint 250 ezer darabra emelkedtek, köszönhetően az SUV-modelleknek.Elkann, aki a FiatChrysler elnöke is, megerősítette, hogy a FiatChrysler továbbra is nyitott iparági együttműködésekre, akár egyesülne is más autógyártókkal, de alapvetően arra készül, hogy továbbra is egyedül áll helyt a versenyben.