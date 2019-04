Nyereséges évet zárt a nagyra nőtt Opus (2.)

Az Opus működési bevétele több mint 32 milliárd forint volt 2018 második félévében, amely 19 százalékos növekedést jelentett 2017 azonos időszakához képest. A teljes évet figyelembe véve elmondható, hogy a működési bevétel közel 54,1 milliárd forint volt, amely 17 százalékos növekedést jelentett év/év alapon. A vállalat működési költsége is jelentősen megugrottak: 2018 második félévében közel 36,2 milliárd forint volt, amely 64 százalékos növekedést jelentett 2017 azonos időszakához képest. A teljes 2018-as évben a működési költségek meghaladták az 57,3 milliárd forintot, amely 43 százalékos növekedést jelentett 2017-hez képest.Az Opus EBITDA-ja mínusz 2,75 milliárd forint, míg üzemi eredménye mínusz 4,1 milliárd forint volt 2018 második félévében, szemben az előző év azonos időszakában elért közel 5,8 milliárd forintos EBITDA-val és 4,9 milliárd forintos üzemi eredménnyel. 2018-ban az EBITDA közel mínusz 1,1 milliárd forint volt, míg üzemi szinten 3,2 milliárd forintos veszteség keletkezett. Az Opus beszámolójában ugyanakkor kiemeli, hogy mindez nem fest valós képet a társaság tényleges eredménytermelő képességéről. A számviteli alapelveknek megfelelve a novemberben értékesített médiaportfolió által generált árbevétel és EBITDA már nem szerepelhetett az Opus konszolidált eredmény beszámolójában, míg a tőkeemelés során apportált, illetve megvásárolt, jelentős jövedelemtermelő képességű társaságok - Mátrai Erőmű, Mészáros Építőipari Holding leányvállalatai - csak az akvizíciók lezárását követő, december havi teljesítményükkel járultak hozzá a csoport konszolidált eredményéhez.Az Opus több mint 24,6 milliárd forint adózott eredmény ért el 2018 első félévében, amely jelentős növekedést jelentett a 2017 azonos időszakában realizált 3,8 milliárd forinthoz képest. A teljes 2018-as évet figyelembe véve az adózott eredmény 24,8 milliárd forint volt, míg 2017-ben közel 5,9 milliárd forintos adózott eredmény ért el a vállalat. Fontos megjegyezni, hogy az idei adózott eredményben két egyszeri tétel is szerepel: a médiaportfolió értékesítéséből származó 4,04 milliárd forint, valamint a Mátrai Erőmű megvásárláshoz kapcsolódó badwill, amely egy több mint 24 milliárd forintos tétel. Az Opusnál tavaly lezajlott tőkeemelésnek köszönhetően a társaság konszolidált saját tőkéje egy év alatt tizennyolcszorosára, 280 milliárd forint fölé nőtt.Az Opus menedzsmentje megvizsgálta azt is, hogy hogyan változott volna a csoport teljesítménye, amennyiben az újonnan apportált vagyonelemek már 2018 januárjával az Opus tulajdonában működnek. A proforma kalkuláció alapján a vállalatcsoport 191,7 milliárd forint működési árbevétel mellett 11,8 milliárd forint EBITDA-val zárta volna a 2018-as gazdasági évet.

Érdemben nőtt az működési bevétel

Az Opus összes működési bevétele közel 32,1 milliárd forint volt 2018 második félévében, amely 19 százalékos növekedést jelentett az előző év azonos időszakához képest. A teljes évet figyelembe véve a vállalat működési bevétele meghaladta az 54 milliárd forintot, amely 17 százalékos növekedést jelentett 2017-hez képest. Az összes működési bevételen belül az árbevétel képviselte a legnagyobb részarányt, ezen a soron az Opus 19,5 milliárd forintos eredményt produkált 2018 második félévében, amely 22 százalékos csökkenést jelentett az előző év azonos időszakához képest. A teljes 2018-as évet figyelembe véve az árbevétel 40,4 milliárd forint volt, amely 5 százalékos csökkenést jelentett 2017-hez képest.

Elszálltak a költségek

Az Opus működési költsége közel 36,2 milliárd forint volt 2018 második félévében, amely mintegy 64 százalékos növekedést jelentett az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb megugrás pont a meghatározó anyagjellegű ráfordításoknál következett be: 2017 második félévéhez képest 94 százalékos volt a növekedés, így az anyagjellegű ráfordítások meghaladták a 25,2 milliárd forintot. A személyi jellegű ráfordítás kevesebb, mint 1 milliárd forintos tételt jelentett 2018 második félévében, amely 85 százalékos csökkentést jelentett az előző év azonos időszakához képest.A teljes 2018-as évet figyelembe véve elmondható, hogy a működési költségek 43 százalékkal nőttek 2017-hez képest. Azon belül az anyagjellegű ráfordítások 68 százalékkal nőttek, míg a személyi jellegű ráfordítások 41 százalékkal csökkentek 2017-hez képest. Utóbbi változással kapcsolatban ki kell emelni, hogy a csoport konszolidált adataiban a 2018. évi személyi jellegű ráfordítások között csak az akvizíciót követően kerültek konszolidálásra az újonnan bekerült leányvállalatok adatai. Ezért jelentkezik látszólag ellentmondás, miszerint a 2018. év végével a cégcsoportnál 3935 fő alkalmazott dolgozott szemben a 2017. évi 2011 fővel, míg a személyi jellegű kiadások a teljes 2018. évre vonatkozóan mégis 41 százalékos csökkenést mutatnak.

Veszteséges volt az Opus üzemi szinten

Az Opus EBITDA-ja mínusz 2,75 milliárd forint, míg üzemi eredménye mínusz 4,1 milliárd forint volt 2018 második félévében, szemben az előző év azonos időszakában elért közel 5,8 milliárd forintos EBITDA-val és 4,9 milliárd forintos üzemi eredménnyel. 2018-ban az EBITDA közel mínusz 1,1 milliárd forint volt, míg üzemi szinten 3,2 milliárd forintos veszteség keletkezett. Az Opus beszámolójában ugyanakkor kiemeli, hogy mindez nem fest valós képet a társaság tényleges eredménytermelő képességéről. A számviteli alapelveknek megfelelve a novemberben értékesített médiaportfolió által generált árbevétel és EBITDA már nem szerepelhetett az Opus konszolidált eredmény beszámolójában, míg a tőkeemelés során apportált, illetve megvásárolt, jelentős jövedelemtermelő képességű társaságok - Mátrai Erőmű, Mészáros Építőipari Holding leányvállalatai - csak az akvizíciók lezárását követő, december havi teljesítményükkel járultak hozzá a csoport konszolidált eredményéhez.

Egyszeri tételek miatt nőtt nagyot az adózott eredmény

A vállalat adózott eredménye több mint 24,6 milliárd forint volt 2018 második félévében, szemben az előző év azonos időszakában elért 3,8 milliárd forinttal. A teljes 2018-as évet figyelembe véve elmondható, hogy az Opus közel 24,8 milliárd forintos adózott eredményt ért el, szemben a 2017-es 5,9 milliárd forinttal. A látványos megugrás azonban egyszeri tételeknek volt köszönhető: egyrészt a médiaportfolió értékesítése 4,04 milliárd forinttal növelte az adózott eredményt. Másrészt a Mátrai Erőmű megvásárlásnak hatására (olcsóbban került megvásárlásra, mint a valós piaci érték) egy közel 24,5 milliárd forintos badwill is keletkezett, amelyet a menedzsment döntésének hatására a pénzügyi műveletek eredménye soron mutattak ki.

Jelentősen nőtt a pénzeszközök és a kötelezettségek értéke

Fontos üzenetek a menedzsment részéről

Esik az Opus árfolyama

A pénzeszköz és pénzeszköz egyenértékesek értéke több mint 90,9 milliárd forint volt, amely több mint tízszeres növekedést jelentett 2018 első félévének végéhez képest.A kötelezettségek értéke több mint 296,3 milliárd forint volt, míg 2018 első félévének végén ez az érték csupán 33,9 milliárd forint volt. Ennek az összegnek a legnagyobb részét, 45 százalékát az ipari termelés, 33 százalékát a mezőgazdaság és élelmiszeripar, 20 százalékát az energetika szegmens adja és csak a maradék 1 százalékban részesül a vagyonkezelés szegmens.Az Opus hitelállománya a tárgyév végén több mint 87,1 milliárd forint volt. A hitelek a teljes kötelezettségek összegének 29 százalékát tették ki, míg ez a mutatóérték a bázisidőszakban 35 százalék volt. A Csoporton belül a legnagyobb hitelállománnyal a mezőgazdaság és élelmiszeripar szegmens rendelkezett 71 százalékban, míg ugyanez az érték az energetika szegmensnél 19 százalék, az ipari termelésnél 9 százalék, a vagyonkezelés szegmens esetében 1 százalék volt.Az Opus menedzsmentje továbbra is úgy gondolja, hogy a további növekedéshez szükséges, hogy befektetőként növeljék a jelenlétüket a közép-kelet-európai régióban és ezen régiós tranzakciók finanszírozásához elengedhetetlennek látják a nemzetközi tőke bevonását is. Jelentősebb tőkebevonáshoz pedig a nemzetközi befektetők véleménye alapján is elengedhetetlen a kritikus méret elérése. Ezen tényezők figyelembevételével javasolták a Konzum menedzsmentjével egyetértésben 2018 októberében az Opus és a Konzum közgyűlései számára a két társaság egyesülését.A beolvadást követően a társaság becsült kapitalizációja - a jelenlegi árfolyamon és a jelenlegi piaci viszonyokkal számolva - elérheti a 350-400 milliárd forintot, miközben IFRS szerinti konszolidált saját tőkéje meghaladhatja a 320 milliárd forintot is, a 2019. évre tervezett EBITDA-ja pedig a 30 milliárd forintot.Az Opus menedzsmentje az éves beszámolóban kiemelte, hogy a vállalat a 2019-es pénzügyi évnek stabil mérleggel, valamint kiváló organikus és akvizíciós növekedési kilátásokkal vág neki. Az Opus stratégiai céljai elsődlegesen a cégcsoport jövedelemtermelő képességének további dinamikus növelése és a meglévő vagyonelemek jövőbeli optimalizálása. Emellett továbbra is kiemelt figyelmet fordít olyan társaságok felvásárlására és integrálására, amelyek jelentős növekedési potenciállal és eredménytermelő képességgel rendelkeznek.Az Opus árfolyama több mint 4 százalékot esett kedden, így 449 forinton zárta a kereskedést, míg idén több mint 8 százalékot csökkent a vállalat árfolyama.