Nyereséges évet zárt a nagyra nőtt Opus

Az Opus működési bevétele több mint 32 milliárd forint volt 2018 második félévében, amely 19 százalékos növekedést jelentett 2017 azonos időszakához képest. A teljes évet figyelembe véve elmondható, hogy a működési bevétel közel 54,1 milliárd forint volt, amely 17 százalékos növekedést jelentett év/év alapon. A vállalat működési költsége is jelentősen megugrottak: 2018 második félévében közel 36,2 milliárd forint volt, amely 64 százalékos növekedést jelentett 2017 azonos időszakához képest. A teljes 2018-as évben a működési költségek meghaladták az 57,3 milliárd forintot, amely 43 százalékos növekedést jelentett 2017-hez képest.Az Opus EBITDA-ja mínusz 2,75 milliárd forint, míg üzemi eredménye mínusz 4,1 milliárd forint volt, szemben az előző év azonos időszakában elért közel 5,8 milliárd forintos EBITDA-val és 4,9 milliárd forintos üzemi eredménnyel. 2018-ban az EBITDA közel mínusz 1,1 milliárd forint volt, míg üzemi szinten 3,2 milliárd forintos veszteség keletkezett. Az Opus beszámolójában ugyanakkor kiemeli, hogy mindez nem fest valós képet a társaság tényleges eredménytermelő képességéről. A számviteli alapelveknek megfelelve a novemberben értékesített médiaportfolió által generált árbevétel és EBITDA már nem szerepelhetett az Opus konszolidált eredmény beszámolójában, míg a tőkeemelés során apportált, illetve megvásárolt, jelentős jövedelemtermelő képességű társaságok - Mátrai Erőmű, Mészáros Építőipari Holding leányvállalatai - csak az akvizíciók lezárását követő, december havi teljesítményükkel járultak hozzá a csoport konszolidált eredményéhez.Az Opus több mint 24,6 milliárd forint adózott eredmény ért el 2018 első félévében, amely jelentős növekedést jelentett a 2017 azonos időszakában realizált 3,8 milliárd forinthoz képest. A teljes 2018-as évet figyelembe véve az adózott eredmény 24,8 milliárd forint volt, míg 2017-ben közel 5,9 milliárd forintos adózott eredmény ért el a vállalat. Fontos megjegyezni, hogy az idei adózott eredményben két egyszeri tétel is szerepel: a médiaportfolió értékesítéséből származó 4,04 milliárd forint, valamint a Mátrai Erőmű megvásárláshoz kapcsolódó badwill, amely egy több mint 20 milliárd forintos tétel. Az Opusnál tavaly lezajlott tőkeemelésnek köszönhetően a társaság konszolidált saját tőkéje egy év alatt tizennyolcszorosára, 280 milliárd forint fölé nőtt.Az Opus menedzsmentje megvizsgálta azt is, hogy hogyan változott volna a csoport teljesítménye, amennyiben az újonnan apportált vagyonelemek már 2018 januárjával az Opus tulajdonában működnek. A proforma kalkuláció alapján a vállalatcsoport 191,7 milliárd forint működési árbevétel mellett 11,8 milliárd forint EBITDA-val zárta volna a 2018-as gazdasági évet.