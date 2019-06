Nyilvános aukció jön az OTT-ONE-nál

Megkezdi az OTT-ONE egy nyilvános tranzakció lebonyolítását, amely során a vállalat 3 millió darab saját részvényt kínál majd eladásra, nyilvános aukció keretében. Az aukció idejére a tőzsdei vállalat főrészvényese, az iSRV Szolgáltató Zrt. biztosítja az aukció lebonyolításához szükséges részvényeket az OTT-ONE számára, egy kölcsönszerződés keretében. A kölcsönügyletre vonatkozó szerződést a mai napon megkötötte az iSRV Zrt. és az OTT-ONE Nyrt. Az aukción az OTT-ONE Nyrt.-nek minimum 250 forinton kell majd értékesítenie a részvényeket, ez ugyanis az iSRV Zrt.-vel kötött kölcsönügylet egyik feltétele. Az OTT-ONE célja, hogy amennyiben az aukciót megelőző időszakban 250 forintnál magasabb lesz az aktuális árfolyam, akkor az aukciót ehhez mérten, az akkori, magasabb piaci árfolyamon fogja végrehajtani a vállalat, tehát nem kíván a piaci ár alatt részvényt értékesíteni."A kölcsönügylet keretében az iSRV Zrt. 3 millió darab részvényt bocsátott az OTT-ONE rendelkezésére, hogy a társaságunk főrészvényeseként támogasson minket a céljaink elérésében. A kölcsönügylet során kölcsönadott részvényeket az OTT-ONE az aukción értékesíti majd, az aukció zárása után pedig az el nem kelt részvényeket visszaadjuk az iSRV Zrt.-nek, a sikeresen értékesített részvények helyett pedig új részvényeket bocsátunk ki az iSRV Zrt. számára. Így a tranzakció végeztével az iSRV Zrt. a teljes kölcsönadott részvénypakkot visszakapja, miközben a részvényértékesítésből befolyt forrást közvetlenül a társaság tudja felhasználni" - mondta el Májer Bálint, az OTT-ONE Nyrt. vezérigazgatója a kölcsönügyletről, amelyet az iSRV Zrt. kamat és haszon nélkül bocsátott az OTT-ONE rendelkezésére.A nyilvános tranzakció előkészítésére a 2018-as közgyűlés során kapott felhatalmazást a társaság igazgatósága. A most bejelentett tranzakció kettős célt szolgál: egyrészt a befolyt forrásból a vállalat a jövőbeni növekedési terveit kívánja finanszírozni, másrészt pedig - amennyiben a tranzakció során minimum 100 millió forint összegben jegyeznek részvényt a befektetők -, teljesül a BÉT Prémium kategóriájába történő átlépés egyetlen, eddig még nem teljesített feltétele is. Ugyanakkor a vállalat csak a Standard kategóriában való működésből levont tapasztalatokat követően fogja kérvényezni a társaság törzsrészvényeinek átsorolását a Prémium kategóriába.Az OTT-ONE Nyrt. alaposan megvizsgálta a nyilvános tranzakciók különböző típusait, amely eredményeként a nyilvános aukció mellett döntött. A konstrukció előnye, hogy a lebonyolítás kevésbé időigényes egyéb nyilvános tranzakciókhoz képest, így az aukcióban résztvevő befektetők hamarabb juthatnak hozzá a megvásárolt részvényekhez. Az aukció előkészítésének első lépéseként a vállalat az Equilor Befektetési Zrt. szakembereivel közösen elkészíti a tranzakcióhoz kapcsolódó összevont tájékoztatót, amelyben többek között felvázolja a forrásbevonás pontos célját. A tájékoztató elkészítése után, valamint a Magyar Nemzeti Bank jóváhagyását követően az aukcióra várhatóan 2019 szeptemberében kerül sor."A hazai tőkepiacon a nyilvános aukció - mint a forrásbevonás egyik lehetséges eszköze -, kevésbé elterjedt, holott rendkívül hatékonyan alkalmazható a friss tőke bevonására, valamint jócskán lerövidíthető vele a tranzakciós folyamat hossza is, amennyiben a társaság a tranzakció lebonyolításához megfelelő volumenű saját részvénnyel rendelkezik" - mondta el Gereben András az Equilor Befektetési Zrt. elnöke.