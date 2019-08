Nyomozás indul a Microsoft-ügyben Magyarországon

Az Amerikai Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma és az Amerikai Tőzsdefelügyelet a Microsoft Magyarország Kft. által értékesített szoftverlicencek értékesítése ügyében folytatott, nem bűnügyi vizsgálatáról dokumentumokat hozott nyilvánosságra a közelmúltban. Ezt követően a Legfőbb Ügyészség azzal a kéréssel fordult az Amerikai Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumához, hogy valamennyi, az ügyben releváns és esetleg büntetőeljárás alapjául szolgáló információját küldje meg részére.Fenti ügyben két feljelentés is érkezett a Központi Nyomozó Főügyészségre, amely feljelentés kiegészítést rendelt el. Az Amerikai Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának válasza időközben megérkezett, és a nyilvánosságra hozott dokumentumok elsődleges elemzésére is sor került. Mivel a büntetőjogi felelősség, és megléte esetén a személyre szóló megalapozott gyanú csak büntetőeljárás keretében tisztázható, a Központi Nyomozó Főügyészség nyomozást rendelt el.A Microsoft Magyarországot is érintő korrupciós perében idén júliusban született egy megállapodás, miszerint az amerikai szoftveróriás 25,3 millió dolláros (ebből a magyar leányvállalat 8,75 millió dolláros) bírságot fizet. Az amerikai ügyészek állítása szerint Magyarországon 2013 és 2015 között legalább 14,6 millió dolláros illegális profitra tett szert a Microsoft azzal, hogy kormányzati szerveknek szoftverlicenszeket értékesített kenőpénzekkel.