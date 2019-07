Ő lehet a BMW új vezére

A BMW július 5-én jelentette be, hogy távozik posztjáról a német autógyártót 2015. májusa óta vezető Harald Krüger, miután a társaság elnök-vezérigazgatója nem kérte megbízásának meghosszabbítását és így 2020 áprilisának végén távozik a BMW éléről.A német autógyártó elnök-vezérigazgatói posztjára Oliver Zipse, a BMW csoport igazgatótanácsának gyártásért felelős tagja a legesélyesebb jelölt, míg a Reuters-nek nyilatkozó vállalati források szerint Klaus Froehlich, az igazgatótanács kutatásért felelős tagja is esélyes lehet a pozícióra. A Reuters szerint a BMW felügyelőbizottsága a cég dél-karolinai üzemében tárgyal majd Harald Krüger utódjáról a csütörtöki nap második felében.Oliver Zipse 1991-ben gyakornokként csatlakozott a BMW-hez, majd későbbi előléptetései után többek között a BMW márka- és termék-stratégiáért felelős vezetői posztját is betöltötte, majd később a BMW igazgatótanácsának gyártásért felelős tagja lett. Zipse vezetésével egy gyártási szakértő irányíthatja majd a BMW-t az elektromos- és önvezető autózás jelentette új kihívások közepette.