Okosgyárrá alakítja át tatabányai üzemét a Bridgestone

A tatabányai Bridgestone abroncsgyártási kapacitásának már több mint 60%-át digitalizált technológia adja. Az EXAMATION a Bridgestone mesterséges intelligencia alapú, nagy termelékenységű gyártástechnológiája 480 ponton méri és ellenőrzi az abroncsok minőségi paramétereit. A digitális gépek automatikusan gyártanak, és algoritmusok segítségével ellenőrzik is az elkészült gumiabroncsok gyártási és minőségi paramétereit, így a Bridgestone saját adatai szerint 15%-kal egyenletesebb minőségben, kétszer annyi, átlagosan napi 6.000 abroncsot állítanak elő, mint hagyományos társaik.A rendszer érdekessége, hogy minden egyes abroncsról 700 MB-nyi adatot gyűjt, ami 4 TB-nyi adatot jelent naponta. A tárolt és elemzett adatokat a vállalat római és tokiói mérnökei az új abroncsmodellek tervezésében használják fel, az új abroncsmodellek terveit pedig ugyancsak digitalizálva juttatják vissza a gyárba, ahol így a felére csökken az új abroncsok első szériáinak gyártási ideje.A digitalizáció a karbantartásban (Smart Maintenance) is jelentős szerepet fog játszani. A mesterséges intelligencia adatelemzéssel jelzi előre a gyártógépek várható meghibásodásait, ezért tervezhetők lesznek a karbantartási ciklusok. A rendszer szenzorok segítségével méri, majd elemzi a gépek vibrációját, és még a költséges meghibásodásokat megelőzően javasol karbantartási munkálatokat.A tatabányai abroncsgyárban az ipar 4.0-ás technológia (Smart Quality) lesz hivatott fejleszteni a termelés minőségét is. A már üzemelő digitális gyártógépek révén rengeteg adat kerül egy felhőalapú adatbázisba, ahol egy algoritmus összefüggéseket keres a gyártási paraméterek és a legyártott abroncsok attribútumai között, a következtetéseket pedig automatikusan továbbítja a gyár minőségellenőrzési mérnökeinek, akik azonnali beavatkozással jelentősen tudják csökkenteni a gyártási selejt mennyiségét.Jelentősen egyszerűsödnek a Bridgestone gyár logisztikai folyamatai is. Az okos alapanyag (Smart Materials) technológia bevezetésével a gyár szakemberei teljes mértékben online tudják majd követni és irányítani az előkészített alapanyagok és a félkész termékek útját a gyáron belül. Nem lesz szükség vonalkódokra és leolvasó kártyákra sem, amely drámaian egyszerűsíti gyártástervezést és annak adminisztrációját az alapanyag keveréstől egészen a raktározásig.A vállalat a következő években folyamatos informatikai képzést biztosít majd a termelésben dolgozó munkatársainak, hogy az új technológiákhoz való adaptációt segítsék.