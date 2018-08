"Továbbra is hisz a fundamentális nézetében, de nem volt igaza, nagyon nem volt igaza rövid távon. És ezért felelnie kell és mindannyian felelünk érte" - lényegében ezekkel a szavakkal szólt be elég csúnyán a kötvénykirálynak is nevezett Bill Grossnak a mostani főnöke, Richard Weil a CNBC mai élő adásában.

tovább a cikkhez...