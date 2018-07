Olcsó nyaralást tervezel? Ezeket a városokat válaszd

Zürich

A UBS Price and Earnings Report szerint Genf a legdrágább város a világon, ha a sorrendet az élelmiszerek ára szerint állítjuk fel, ugyanakkor itt lehet a legtöbbet keresni a vizsgált 77 városból.Összességében azonban a lista első helyét Zürich foglalja el, az árakat nézve nemcsak élelmiszerek, hanem a szolgáltatások oldaláról is ez a legdrágább város a világon, a kereseti szinteket nézve pedig Genf után a második. A tanulmány szerint Zürich drágaságát elsősorban a szolgáltatások magas ára adja, mint a hajvágás, háztartási szolgáltatások vagy ruhatisztítás, ezeknek az ára átlagosan 20%-kal haladja meg a genfi árakat, míg az olyan elektronikai eszközök, mint az okostelefonok, tévék vagy laptopok átlagban 16%-kal többe kerülnek itt, mint a második legdrágább városnak számító Genfben.A UBS tanulmánya kitér ugyanakkor arra is, hogy magas árak ide vagy oda, a svájciak vagyona és életszínvonala messze kiemelkedik a listán, ezt bizonyítja, hogy a bruttó keresetek alapján szintén Genf és Zürich van a lista elején, őket Luxemburg követi.A kereseti szintek alapján Los Angeles a negyedik a listán és egyben az egyetlen amerikai város, amely bekerült a lista első öt helyére (az ötödik Koppenhága). A vásárlóerőt nézve viszont már Los Angeles az első, ezt Zürich majd Miami követi a listán.A tanulmány kitér arra is, hogy Zürichben egy átlagdolgozónak 38,2 órát kell dolgoznia azért, hogy megvehessen egy Apple iPhone-t, ehhez képest Johannesburgban ugyanezért már 291,9 órát kell robotolni.A megélhetési költségeket figyelembe véve (a lakhatást leszámítva) a világ öt legdrágább városának listája:Annak, aki inkább olcsóbb külföldi nyaralást tervez, érdemes a lenti városok közül szemezgetnie, ugyanis a 77 vizsgált városból ezek bizonyultak összességében a legolcsóbbnak:(via Bloomberg