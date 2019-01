Olcsóbb lehet az iPhone

Januárba lépve az egyes piacainkon a makrogazdasági környezet romlását érzékeltük, ezért úgy döntöttünk, hogy arányosítjuk a tavalyi helyi árakhoz az iPhone-ok árát, hogy segítsük az értékesítéseket ezekben a régiókban

- nyilatkozta Tim Cook.Az egyes országok között jelentős árkülönbségek vannak, az az iPhone, amit az Egyesült Államokban 1349 dollárért lehet megvenni, az Egyesült Királyságban már 1760 dollárba kerül. Fogyasztói szemszögből nézve nehéz megindokolni, hogy miért is kellene érte ennyivel többet fizetni ugyanazért a telefonért, különösen az olyan országokban, ahol még nagyobbak a különbségek, például Magyarországon, ahol a vásárlóerő ráadásul gyengébb is, mint az Egyesült Államokban - emeli ki a Mashable.Persze ezek a különbségek az adókból erednek és az amerikai árazás nem tükrözi például a helyi adók hatásait, továbbá az Apple-nek vannak disztribúciós költségei a külföldi értékesítések során. Az igazság az, hogy az iPhone egyszerűen túlságosan drága sok országban a fogyasztóknak és az Apple most érte el azt a pontot, amikor már fáj neki. Az Apple január elején kénytelen volt profit warningot közzétenni (amire az elmúlt két évtizedben nem volt példa), amit a gyengülő iPhone-kereslettel indokolt, különösen Kínában. A héten közzétett gyorsjelentésből pedig kiderült, hogy az okostelefon bevételei 15 százalékkal zuhantak.Tim Cook a Reutersnek beszélt a dinamikusan növekvő szolgáltatások üzletágáról is, amely a lezárt negyedévben 19 százalékos bevételnövekedést tudott felmutatni és idén újabb szolgáltatások jöhetnek, például a videó streaming, ami tovább támogathatja a növekedést. Az üzletág jóval magasabb profit marzzsal működik, mint a telefongyártás (a bruttó fedezeti szintje 62,8 százalékos volt a negyedévben, míg a teljes cég bruttó fedezeti szintje 38 százalék). Ahogy a szolgáltatások üzletág egyre nagyobbra ő, úgy egyre hangsúlyosabb szerepe lesz a profitban is, így kevéssé fog fájni az Apple-nek a telefon árának csökkentése.Mindenesetre valószínűleg még szeptemberig várni kell az olcsóbb iPhone-okra, ugyanis általában akkor mutatja be új telefonjait az Apple és akkor árazza át a termékeit is.