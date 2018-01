Olyat mutatott az IBM, amit évek óta nem

23 negyedéve először számolt be a bevétel növekedéséről az IBM: 22,5 milliárd dolláros bevételt ért el a társaság, ami 4 százalékos növekedésnek felel meg az előző év azonos időszakához képest. A devizaárfolyamok változásai a negyedévben segítették az IBM-et, de konstans devizaárfolyamokkal számolva is 1 százalékkal nőtt volna a bevétel év/év alapon. Utoljára 2012 első negyedévében számolt be bevételnövekedésről az IBM. Az elemzők 22,06 milliárd dolláros bevételt vártak a Reuters konszenzusa szerint, így ehhez képest is kellemes meglepetést tudott okozni a társaság.

Viszont veszteséges lett a negyedév az adóreformhoz kapcsolható egyszeri tételek miatt: 1,05 milliárd dolláros veszteséggel zárta a negyedévet az egy évvel ezelőtti 4,5 milliárd dolláros profit után. Az egyszeri tételektől tisztított egy részvényre jutó eredmény 5,18 dollár lett, ami 1 pennyvel múlja felül az elemzői várakozásokat. A negyedéves bruttó fedezeti szint viszont csalódást okozott: a várt 50,8 százalék helyett 49,5 százalék lett.

A menedzsment az idei évre stabil profitmarzsokat és bevételeket vár, miután az olyan újabb üzletágak, mint a cloud computing és a biztonsági szolgáltatások növekedése ellensúlyozza a hardver és a hagyományos szoftver üzletág bevételeinek csökkenését. 2018-ban legalább részvényenként 13,8 dolláros működési eredményt vár a vezetőség, a 2017-es évet szintén 13,8 dolláros profittal zárta. A Thomson Reuters elemzői konszenzusa 13,92 dollár.

Viszont idén magasabb adó fizetésére készül az IBM. 2017-ben 12 százalék volt az effektív adókulcs, idén viszont 16 százalék (+/- 2 százalékpont) lehet.Beruházásokra is sokat költene az IBM idén, főként az olyan magas profitmarzsú iparágakban, mint a cloud, a mobil, a kiberbiztonság, vagy az adatelemzés - közölte a cég pénzügyi igazgatója, James Kavanaugh.A befektetők nem voltak elégedettek a kilátásokkal, az IBM részvényeinek árfolyama több mint 3 százalékot esett a zárás utáni kereskedésben.