Ömlik a pénz a húsmentes húsba - Ez a jövő, vagy csak átmeneti őrület?

Leonardo DiCaprio vegán hamburgeres cége hozta el eddig az idei év legnagyobb tőzsdei kibocsátási sztoriját. A részvények hatalmasat emelkedtek, május elején a kibocsátásra 25 dolláron került sor, ehhez képest már az első kereskedési napon 46 dolláron nyitott a részvény. Most 130 dollár felett jár az árfolyam, de volt már 186 dollár felett is. Vagyis akik részt vettek a kibocsátásban, több mint ötszörözni tudtak.

Mit kell tudni a vállalatról?

A piaci lehetőségek

Folyamatosan készülnek a húsfogyasztás egészségügyi következményeivel kapcsolatos vizsgálatok, de mára nagyjából általánosan elfogadottá vált az a nézet, miszerint a hús alapú étrend (különös tekintettel a vörös húsokra) növeli a kardiovaszkuláris betegségek és a daganatos megbetegedések kockázatát. Ami a húsfogyasztás mérséklésére ösztönzi az embereket.

A klímaváltozással és a környezetvédelemmel kapcsolatban egyre több a borús jóslat, ami szintén a húsfogyasztás csökkenését eredményezi, különösen tekintettel a marhahúsra, aminek híresen nagy a környezeti lábnyoma.

Egészen a mai napig a húsmentes húsok íze nagyon messze állt a valódi hústól, de a Beyond Meat és az Impossible Foods termékeivel már sokkal jobban hasonlít az élmény, így a húsfogyasztók szívesebben állnak át rá.

Mennyit érnek a Beyond Meat-részvények?

A húsmentes húsok piaca szignifikánsan növekszik, a 2018-as 1 milliárd dollárról 2028-ra 12 milliárd dollárra emelkedik.

A Beyond Meat nagy részt hasít majd ki a piacból, piaci részesedése elérheti a 25 százalékot köszönhetően a korai belépésének és a gyorsétteremláncokkal ápolt kapcsolatának.

A cég profitabilitása hasonló lehet majd ahhoz, amit a nagy amerikai húsfeldolgozó vállalatoknál látunk, köszönhetően a méretgazdaságosságnak és a magas piaci részesedéssel járó ármeghatározó képességnek. A következő öt évben az adózás előtti eredményszint 13,22 százalékra emelkedhet, ami a szektorátlag volt tavaly az amerikai élelmiszerfeldolgozó vállalatoknál.

Jelenleg a Beyond Meat minden 1 dolláros tőkeberuházásból 1 dollár bevételt termel, de ez sokat javulhat, a beruházások hatékonyabbá válhatnak a jövőben, amit a technológia is segíthet. Damodaran becslései szerint minden 1 dolláros beruházásból 3 dolláros bevételt csinálhat majd, ami a duplája annak, amit jelenleg egy tipikus amerikai élelmiszerfeldolgozó vállalat képes termelni.

A dél-kaliforniai Beyond Meat 2009 óta létezik és az alapötlet az volt, hogy húsmentes húst készítsenek. Növényi alapanyagból gyártanak olyan termékeket, amelyek kinézetre és ízre nagyon hasonlítanak a hagyományos hamburgerhúsokhoz, azt kivéve, hogy nincs bennük semmi állati eredetű. A kibocsátási tájékoztatójában a cég egyenesen forradalminak nevezte a termékeit.A húsmentes húsok piacán jelenleg piacvezető a Beyond Meat, az egyik legnagyobb versenytársa az Impossible Foods, egy kis startup, amely szintén növényi alapú húspótlékot állít elő.. Van még pár cég, amelyik próbálkozik, az Amy's Kitchen például egy ideje kínál már vegán ételeket, de a hagyományos élelmiszeripari cégek, mint a Tyson Foods, vagy a Perdue, amelyek bevételeik nagy részét húsból szerzik, szintén meglátták a lehetőséget az új piacon.Feltörekvő trend, hogy a táplálkozás a húsok felöl a húsmentes megoldások felé tolódik el, aminek három fő mozgatórugója van:Damodaran szerint ezek a tényezők nem fognak eltűnni, sőt, fel fogja gyorsítani a váltást a húsról a húspótlékok felé.De a húsmentes húsok piaca még mindig nagyon kicsi, 2018-ban az értékesítések mindössze 1-5 milliárd dollár köré eshettek a becslések szerint, attól függően, hogy hogyan definiáljuk a piacot (például ha csak a Beyond Meat és az Impossible Foods termékeit tekintjük annak, akkor az alsó határhoz van közelebb, ha pedig a többi alternatívát, mint például a tofu, akkor a felső határhoz közelít). Ehhez képest a teljes húspiac csak az Egyesült Államokban 250 milliárd dollár körül van éves szinten, globálisan pedig megközelíti az ezer milliárd dollárt. Míg az Egyesült Államokban és Európában a húspiac csak lassú növekedést mutat és jellemző, hogy a marha felől a csirke felé tolódik el a fogyasztás, addig Ázsiában, különösen Kínában rohamosan növekszik a fogyasztás.A húsmentes hús még mindig egy réspiac, főként a városi, gazdagabb lakosság körében terjed a fogyasztása és jellemzően az egykori húsfogyasztók állnak át, nem pedig azok, akik egész életükben vegetáriánusok voltak, hiszen utóbbiak nem is ismerik a hús ízét. Ez a réteg komoly vásárlóerővel rendelkezik, de azért nincsenek olyan nagyon sokan.A nagy kérdés, hogy a lakosság milyen arányban vált majd vegán vagy vegetáriánus étrendre egészségügyi vagy környezetvédelmi megfontolásból. Az is kérdés, hogy ezt a folyamatot mennyiben segítik majd a kormányzatok intézkedésekkel és támogatásokkal. Ennek fényében nem meglepő, hogy nagyon széles sávban mozognak a piac jövőbeli méretére vonatkozó becslések, 2023-ra akadnak 5 milliárd dolláros és 8 milliárd dolláros előrejelzések is. A Beyond Meat saját prognózisa a tejpiacot vette alapul, hogy az alternatív tejtermékek mekkora részét adják, ez alapján hosszú távon 35 milliárd dolláros értékesítéssel számolnak a húsmentes húsokra.A tőzsdére lépés időpontjában egy tipikus fiatal cég volt a Beyond Meat, 87,9 millió dolláros bevétellel és 26,5 millió dolláros veszteséggel a működési eredmény szintjén. Nemrég publikálta a vállalat tőzsdei pályafutása első negyedéves gyorsjelentését, amiben arról számolt be a cég, hogy a bevétele megtriplázódott az előző év azonos negyedévéhez képest, miközben a veszteségei mérséklődtek. De ettől függetlenül még mindig egy pici, veszteséget termelő vállalatról van szó.A vállalat értékeléséhez Damodaran egy optimista szcenáriót vázol fel, vagyis hogy a Beyond Meat az élen jár majd abban a folyamatban, ahogy a húsmentes húsok felé tolódik el a táplálkozás. A főbb feltételezések az alábbiak:Természetesen jelentős kockázatok is vannak a cégnél, Damodaran szerint a veszteségek után a következő 4 évben 500 millió dollárnyi tőkére lehet szüksége. Van némi esélye annak is, hogy bedől a cég, ennek 15 százaléknyi valószínűséget ad.

A modell egyik kulcsa, hogy mekkora bevételt tud majd termelni a cég a jövőben (ez függ a teljes piac méretétől, a piaci részesedésétől és az ármeghatározó képességétől), Damodaran 2028-ra 3 milliárd dolláros bevétellel számol. A másik a profitabilitás, ami a jelenlegi modellben 13,22% (adózás előtti eredményszint).

Ebben a meglehetősen optimista sztoribanami jóval a jelenlegi árfolyam felett van, vagyis kifejezetten túlértékeltek a Beyond Meat papírjai. De a fair árfolyamot nagyban befolyásolja, hogy milyen bevétellel és profitrátával számolunk, az alábbi táblázatban azt hasonlítja össze Damodaran, hogy a különböző bevételértékek és profitráták mellett milyen árfolyam lenne indokolt. Például 10 milliárd dolláros árbevétellel és 20 százalékos profitrátával számolva közel 300 dollárt érne a részvény, vagyis még a jelenlegi árfolyam mellett is bőven jó vétel lehet.

Ne a piacra, a vállalatra fogadjunk

Az iparági struktúrát, a növekvő piac ugyanis nem mindig jelent nagy értéket, például ha túlságosan zsúfolt a piac és erős a verseny. Egy ilyen piacon bár dinamikusan növekszenek a bevételek, de a profitabilitás alacsony és nem lehet fenntartani hosszú távon a profitot. Ezzel szemben az olyan bővülő piacokon, ahol magasak a belépési korlátok, csak kevés nagy nyertes lesz, jelentős piaci részesedésekkel.

Ha feltételezzük, hogy az utóbbi teljesül és van értékteremtés a piacon, akkor ki kell választani azokat a cégeket, amelyek a nyertesek lehetnek. Ez nem könnyű feladat, amikor egy új iparágban, fiatal vállalatok vannak.

Damodaran a vállalatértékeléskor egyrészt azzal a feltételezéssel élt, hogy lehet majd profitokat termelni a piacon és a Beyond Meat a nyertesek között lesz. A jövőkép, hogy a húsmentes hús piaca felnő a hagyományos élelmiszerpiac mellé, néhány nagy szereplő dominálja majd, amelyeknek olyan kompetitív előnyei lesznek, mint a márkanév, a méretgazdaságosság, vagy a hozzáférés a disztribúciós hálózatokhoz. A Beyond Meat és az Impossible Foods most jól áll, az elsők között léptek és a tőkéjüket arra használják, hogy a méretgazdaságosságukat felfuttassák.

A Beyond Meat értékének meghatározásánál nagy szerepet játszott az, hogy a vegán húspótló termékek piaca hogyan alakul. És bizonyára vannak olyan befektetők, akiknél a részvény vétele mögött az a makro trend húzódik meg, mint motiváció, hogy a húsokról az alternatív termékekre váltanak az emberek. Érdemes emlékeztetnünk magunkat arra, hogy nem az fizetődik ki, hogy a makro trendekre jól fogadunk, hanem egyedi vállalati sztori kell, amin keresztül megjátszhatjuk a makro trendeket. Ahhoz, hogy jó részvényt válasszunk, két tényezőt mindenképpen figyelembe kell venni: