Önkormányzati tulajdonba került a BMW-gyár területe

A debreceni városháza által közzétett tájékoztatás szerint a fejlesztési övezet kialakításának első üteme 150 tulajdonost érintett. Az esetek 93 százalékában közös megegyezéssel - adásvétellel vagy csereterület biztosításával zárult a folyamat, a terület 7 százalékát pedig kisajátították. A vételár kifizetések folyamatosak, a megállapodásoknak, vagy a határozatoknak megfelelően. Az önkormányzat 300 hektár csereterületet biztosított, amely 14 hektár kivételével az érintett gazdák tulajdonába került.A tárgyalások ideje alatt a területen végzett előzetes munkálatok - a lőszermentesítés és a régészet - a földtulajdonosok hozzájárulásával zajlottak, így az ütemtervnek megfelelően, fél évvel a szerződés aláírását követően lezárulhatott az északnyugati gazdasági övezet kialakításának első üteme - közölte a városháza. A gazdasági övezethez szükséges infrastruktúra kialakításának előkészítése zajlik, ez szükségessé teszi további területek megszerzését is. Az erre vonatkozó tárgyalások folyamatban vannak az érintett tulajdonosokkal - jelezték.Márciusban jelentette be az önkormányzat, hogy a BMW-gyárnak is helyet adó északnyugati gazdasági övezet infrastruktúrájának kialakításával az erre kiírt pályázat nyertesének, a Market Építő Zrt.-nek 2019 őszéig kell végeznie a beruházás első, majd 2020 áprilisáig a második ütemével. A cég nettó 22,29 milliárd forintért vállalta a munkát.Debrecen északnyugati gazdasági övezete ipari és infrastrukturális beruházásainak előkészítése, megvalósítása érdekében a kormányzat és a város együttműködési, támogatási megállapodást írt alá. A tavaly év végi bejelentés szerint a kormány 130 milliárd forinttal támogatja a közúti és vasúti fejlesztéseket, valamint a közműberuházásokat.