Online pénztárgépes kartellre csapott le a GVH

A versenyhivatali vizsgálat feltárta, hogy 2014-ben az Irodatechnikai és Pénztárgép Szervizek Országos Ipartestülete (IPSZOI) ajánlott árakat határozott meg az akkoriban bevezetett online pénztárgépek éves felülvizsgálatára vonatkozóan, és azokat tagjainak is kommunikálta. A GVH megállapítása szerint az ajánlások jogsértőnek minősülnek, hiszen céljuk a gazdasági verseny korlátozása volt.A GVH megállapította továbbá, hogy az IPSZOI magatartásával párhuzamosan, illetve részben vele együttműködve több online pénztárgép-forgalmazó cég és szervíz is egyeztetéseket folytatott, így a résztvevők közösen határozták meg az éves felülvizsgálat és az ahhoz kapcsolt forgalmazói díj (a hologramos matrica) árát. Az egyeztetett árakat többségük ténylegesen be is vezette és alkalmazta a piacon.A GVH a két összefüggő jogsértés miatt bírságot szabott ki az IPSZOI-ra és az árak meghatározásában részt vevő vállalatokra: az ECR-Trade Pénztárgép Zrt-re, a Micra-Metripond Kft-re, a Montel Informatika Kft-re, a PFK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-re, az ATC Aircom Kft-re, a Juta-Soft Kft-re valamint a Pezo Info Kft-re.Egy forgalmazó esetében a versenyhatóság mellőzte a bírság kiszabását a cég együttműködésének köszönhetően: a vállalkozás. ún. engedékenységi kérelmet terjesztett elő, elismerve a jogsértést és önként csatolva az azt alátámasztó bizonyítékokat. A Hivatal a fenti okból elengedte a cégre kiróható bírságot.