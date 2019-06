Önvezető autót fejleszt a Huawei

Nem állnak meg a Huawei ambíciói ott, hogy a világ legnagyobb mobiltelefon-gyártója és hálózati eszközgyártója legyen, a mesterséges intelligencia területén is szeretne nagyot alkotni. A Financial Times értesülései szerint ebből a célból belekezdett önvezető autó fejlesztésébe a vállalat, autógyártókkal együttműködésben.Természetesen nem amerikai autógyártókkal szövetkezik a Huawei, azután, hogy az Egyesült Államok kormánya kereskedelmi feketelistára tette a céget. A Volkswagen alá tartozó Audi, a japán Toyota és a kínai GAC a partnere. Még két másik kínai vállalat, a Beijing New Energy Automobile és a Changan Automobile is részt vesz a fejlesztésekben a Financial Times információi szerint.A Huawei egyik vezetője azt nyilatkozta a lapnak, hogy 2021 környékén kerülhet a piacra az autó, Kínában és Európában lesz megvásárolható. Az iparági sztenderdek kategóriákba sorolják azt, hogy milyen szinten önvezető egy autó, a Huawei azt ígéri, hogy a járműve 4-es szintű lesz, ami a második legmagasabb szint. A Financial Times azt állítja, hogy látott már egy videót egy önvezető Audiról, amihez a Huawei mesterséges intelligenciája biztosította a technológiát. Ült benne sofőr, de sem a kormányhoz, sem pedig a műszerekhez nem ért hozzá.A Huaweinek mindenesetre nincs könnyű dolga manapság, az amerikai kormányzat ugyanis rendelkezésével gyakorlatilag elvágta az amerikai beszállítóitól. A héten a Huawei közölte, hogy a vártnál később érheti el egyik nagy célját, vagyis hogy a világ legnagyobb mobiltelefon-gyártója legyen és az új Matebook laptop piacra dobását is elhalasztotta.